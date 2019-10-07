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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı - İSTANBUL

- Antrenmandan görüntülerA Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı - Milliler, EURO 2020 Elemeleri'nde 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de Fransa ile karşılaşacakİSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de İstanbul 'da Arnavutluk ve 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.
Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
A Milli Takım'da Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Yusuf Yazıcı saha çalışmasına katılmadı.İspanya'dan kalkan uçakları akşam üzeri İstanbul 'a inen ve kampa geç katılan Okay Yokuşlu ile Enes Ünal ise antrenmana yarım saat sonra dahil oldu.Koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldığı belirtildi.Milli takımın çalışmasını, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da takip etti.A Milli Takım, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Dera Teknik Direktör İspanya Rektör Basın Mensupları 

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