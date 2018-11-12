A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı - İSTANBUL
- A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanıA Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı - Adalesinde zorlanma bulunan kaleci Gökhan Akkan kadrodan çıkarıldı. Bursasporlu Okan Kocuk aday kadroya dahil edildiİSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım Salı günü ise Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçların hazırlıklarına başladı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aday kadroya bugün dahil edildiği açıklanan Fenerbahçeli Mehmet Topal da katıldı. - Aday kadroda değişiklikMilli takımda sağ arka adalesinde zorlanma bulunan kaleci Gökhan Akkan kadrodan çıkarıldı.Gökhan'ın yerine Bursasporlu Okan Kocuk kadroya dahil edildi. Okan'ın bu akşam kampa katılacağı ve yarınki çalışmada yer alacağı belirtildi.Ay - yıldızlı ekipte üst solunum enfeksiyonu geçiren Hasan Ali Kaldırım ile tedbir amaçlı dinlendirilen Enes Ünal antrenmanda yer almadı.İdmana, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu da katılmadı. Bu üç oyuncunun da bu akşam kampa geleceği ve yarınki çalışmada yer alacağı belirtildi.Dün kulüp takımları ile maç yapan Oğuzhan Özyakup, Tarkan Serbest, Ertuğrul Ersoy, Serdar Gürler, Aytaç Kara, Merih Demiral ve Mert Müldür ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Serdar Aziz de tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı koştu.Oğuzhan Özyakup, düz koşunun ardından idmana gelen Mehmet Topal'ın oğlu Mehmethan ile saha kenarında bir süre top oynadı.Milli takım, ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, ısınma koşusunun ardından pas çalıştı. Ay - yıldızlı ekip, basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması ile idmanı tamamladı.A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.