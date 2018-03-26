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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçına hazır - PODGORİCA

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçına hazır - PODGORİCA



: - Antrenmandan detaylarA Milli Futbol Takımı, Karadağ maçına hazır - Ay - yıldızlı ekip, yarın Karadağ ile deplasmanda oynayacağı özel maç öncesi son çalışmasını yaptıPODGORİCA (AA) - A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.Ay - yıldızlı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde maçın oynanacağı başkent Podgorica'daki Şehir Stadı'nda son çalışmasını yaptı.İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ile başladı.
Isınma ve pas çalışmasının ardından antrenmanın basına kapalı bölümünde yarınki maçın taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.
Bu arada, ev sahibi Karadağ da son çalışmasını milli takım tesislerinde gerçekleştirdi. Karadağ ile Türkiye arasındaki özel maç, yarın TSİ 20.10'da başlayacak.

Milli Takım Teknik Direktör Yıldızlı Başkent Rektör 

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