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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
A Milli Futbol Takımı, İsveç'te - STOCKHOLM

A Milli Futbol Takımı, İsveç'te - STOCKHOLM

- A Milli Futbol Takımı'ın gelişi - Karşılama töreni A Milli Futbol Takımı, İsveç'te - Ay - yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile yapacağı maç için başkent Stockholm'e ulaştıSTOCKHOLM (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye geldi.Ay - yıldızlı ekip, özel bir uçakla Trabzon'dan İsveç'in başkenti Stockholm'ün Arlanda Havalimanı'na ulaştı. Burada A Milli Takımı, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt karşıladı.Milli takım için havalimanında güvenlik önlemleri alındı. Kafile, havalimanından kamp yapacağı otele geçti.

İsveç Yıldızlı Başkent 

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