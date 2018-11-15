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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü - İSTANBUL

- A Milli Futbol Takımı hazırlıkları - Antrenmandan detaylar A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü - Bağırsak enfeksiyonu geçiren Cengiz Ünder antrenmanda yer almadıİSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım Salı günü ise Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürdü.Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki antrenman, yoğun yağmur altında gerçekleştirildi.
Bağırsak enfeksiyonu geçiren Cengiz Ünder antrenmanda yer almadı.Kasık ve belinde ağrı bulunan Enes Ünal ise takımdan ayrı çalıştı. Sağ arka adalesindeki sakatlığı geçen Mahmut Tekdemir ise takımla antrenmana çıktı.Isınma hareketleriyle çalışmaya başlayan milliler, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Ay - yıldızlı ekip, basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması ile idmanı tamamladı.Hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, yarın sabah Konya'ya hareket edecek

İsveç Teknik Direktör Yıldızlı Rektör 

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