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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü - İSTANBUL

- Antrenmandan detaylarA Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü - Ay - yıldızlı ekip, Rusya ve İsveç maçlarının hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamladıİSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya, 10 Eylül Pazartesi günü ise deplasmanda İsveç'le yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Milli takım, ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, koşu ve pas çalıştı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.Ayak bileğindeki sakatlığı süren Ömer Bayram, takımdan ayrı koştu. Hafif sakatlığı bulunan ve dinlendirilen Mahmut Tekdemir ise saha içinde yavaş tempoda yürüdü.Hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, Rusya maçı için yarın Trabzon'a hareket edecek.

İsveç Teknik Direktör Yıldızlı Rektör 

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