Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmandan detaylar

- İSTANBUL

İsveç 


- İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde dün Riva'da toplanan A Milli Futbol Takımı, bu maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Hafif sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir idmana çıkmadı. UEFA Uluslar Ligi son maçında 17 Kasım'da Konya'da İsveç ile ardından da 20 Kasım'da Antalya'da Ukrayna ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, bu maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Üst solunum yolu enfeksiyonu kaptığı için dünkü antrenmanda yer almayan Hasan Ali Kaldırım, bugün ise doktor ve fizyoterapist ile birlikte düz koşu yaptı. Kamp kadrosuna geç katılan Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra, kadrodan çıkarılan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine A Milli Takım'a çağrılan Bursaspor'un file bekçisi Okan Kocuk da bugünkü çalışmada yer aldı. Hafif sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ise tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. İlk 15 dakikası basına açık olan idmanda düz koşu yapan futbolcular ardından kondisyon ve ısınma hareketleri yaptı. 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından basına kapalı bölümde taktik ağırlıklı olarak çalışıldı. Hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, yarın saat 18.30'da çalışacak.
İlgili Foto Galeriler
İsveç Türkiye Maçından En Güzel Karelerİsveç Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Östersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme KarşılaşmasıÖstersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Karşılaşması
Nusaybin'de Antitank Roketi Ele GeçirildiNusaybin'de Antitank Roketi Ele Geçirildi
Oriflame, İş Ve Cemiyet Hayatının Ünlü İsimlerini Biraraya GetirdiOriflame, İş Ve Cemiyet Hayatının Ünlü İsimlerini Biraraya Getirdi
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı