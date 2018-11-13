A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü



- İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde dün Riva'da toplanan A Milli Futbol Takımı, bu maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Hafif sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir idmana çıkmadı. UEFA Uluslar Ligi son maçında 17 Kasım'da Konya'da İsveç ile ardından da 20 Kasım'da Antalya'da Ukrayna ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, bu maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Üst solunum yolu enfeksiyonu kaptığı için dünkü antrenmanda yer almayan Hasan Ali Kaldırım, bugün ise doktor ve fizyoterapist ile birlikte düz koşu yaptı. Kamp kadrosuna geç katılan Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra, kadrodan çıkarılan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine A Milli Takım'a çağrılan Bursaspor'un file bekçisi Okan Kocuk da bugünkü çalışmada yer aldı. Hafif sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ise tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. İlk 15 dakikası basına açık olan idmanda düz koşu yapan futbolcular ardından kondisyon ve ısınma hareketleri yaptı. 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından basına kapalı bölümde taktik ağırlıklı olarak çalışıldı. Hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, yarın saat 18.30'da çalışacak.

