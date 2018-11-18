A Milli Futbol Takımı Antalya'da

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolcuların konaklayacakları otele girişleriANTALYA (AA) - A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile 20 Kasım Salı günü oynayacağı özel maç için Antalya 'ya geldi.Konya'da dün oynanan UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında konuk ettiği İsveç 1 - 0 yenilen milliler, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Antalya Havalimanı'na geldi. Milli takım, Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacağı otele geçti.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yarın maçın oynanacağı Antalya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.