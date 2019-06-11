A Milli Erkek Hentbol Takımın hedefi Avrupa Şampiyonası

-A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Şentürk ile röportaj



- - Milli Takım Kuzey Makedonya maçı için Eskişehir'de- Başantrenör İlker Şentürk;- “Türk hentbolu adına bir tarih yazmak istiyoruz”- “Hentbolu bir adım yukarı taşımak istiyoruz”- "İzlanda'ya biz de gideceğiz, aynı kuşkuyu biz de taşıyoruz" ESKİŞEHİR



- A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, 2020 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri kapsamında yapacakları Kuzey Makedonya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası eleme grubunda A Milliler 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Millilerin rakipleri İzlanda ve Kuzey Makedonya ise 5’er puanla grupta ilk 2 sırayı paylaşıyor. Eskişehir Porsuk Kapalı Spor Salonunda yarın Kuzey Makedonya ile oynayacak A Milli Hentbol Takımı Başantrenörü Şentürk, basın toplantısında konuştu.

“Hentbolu bir adım yukarı taşımak istiyoruz” Hentbolu yukarı taşımak istediklerini belirten Başantrenör Şentürk, “Son iki maçta alacağımız 2 puan bizi en iyi üçüncüler arasında yukarı taşıyacağını biliyoruz. İlk defa 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılan antrenörler ve oyuncular olmak istiyoruz. Bu önemin ardından şu yatıyor. Asla hiçbir beklentimiz yok takım olarak. Sadece hentbolu bir adım yukarı taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı. "Aynı kuşkuyu bizde taşıyoruz İzlanda ile karşılaşacak olan milli futbol takımının havaalanında bekletilmesi ile alakalı da açıklamalarda bulunan Şentürk, “İzlanda’da futbol takımımıza yapılanları doğru bulmuyorum. Oraya bir ülkeyi temsilen gelen bir takım var ve bunlar büyük görüşmeler sonucu takımın geliş saatine kadar her şeyi belli. Bence özel bir yerden alınması ve özel değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz de gideceğiz, aynı kuşkuyu biz de taşıyoruz. Acaba bize de böyle bir şey olabilir mi diye? Maalesef Avrupa’nın bu kompleksini yenemiyoruz, en güzel cevabı futbol takımının ben sahada vereceğini düşünüyorum. Şenol hocamıza ve oyuncularımıza başarılar diliyorum. Onlar çıkış bizim adımıza en güzel cevabı vereceklerdir” şeklinde konuştu.

“Türk hentbolu adına bir tarih yazmak istiyoruz” Basın toplantısı sonrasında İHA mikrofonlarına konuşan Başantrenör Şentürk, tarih yazmak istediklerini aktararak, “Çarşamba günü Makedonya ile oynayacağız. Bizim için çok önemli bir maç çünkü son iki maçımız kaldı. Makedonya ve İzlanda ile oynayacağız. 2 puan almamız bizi en iyi üçüncüler arasında Avrupa Şampiyonasına götürecek. Tarihinde ilk defa Türk Milli Takımı hentbolda Avrupa Şampiyonasına katılacak eğer 2 puan alırsak. Biz de bunu başarmak istiyoruz. Türk hentbolu adına bir tarih yazmak istiyoruz. Tarih yazmak da kolay bir şey değil. Aklı olan, yüreği olan mücadele gücü olanlar yazar. Bunlar da benim takımımda, ekibimde var. Yarın çıkıp son ana kadar mücadelemizi vereceğiz. İnşallah iki puanı alacağız. Önce oraya bir adımımızı atalım. Adım adım gidelim. Tabii ki iddiasız bir işimiz yok. Hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Önce oraya bir gidelim, oradaki gruplarımızı görelim. Ben takımıma güveniyorum. Tabi burada da gerçekçi konuşmak lazım. Bir Fransa’yı, bir Almanya’yı bir Hırvatistan’ı yenmek çok zor ama bir Avusturya’yı veya diğer ayarımızdaki bütün ekiplerle başa baş mücadele edip top oynayabiliriz. Eskişehir’in seyircisini bekliyoruz. Burada olmaktan mutluyuz. Onlar sayesinde iyi maçlar kazandık. Gene onlarla beraber olmak istiyoruz. Bu sefer Eskişehir Bando’yu da bekliyoruz”

