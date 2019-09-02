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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD maçı hazırlıklarını tamamladı

- Antrenmandan görüntülerŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD ile oynayacağı E Grubu ikinci maçın hazırlıklarını tamamladı.Milliler, karşılaşmanın son hazırlığını karşılaşmanın oynanacağı Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde gerçekleştirdi.Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ABD karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

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