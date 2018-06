A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası eleme maçlarına hazır İzle

-- Milli Takım sporcusu Melih Mahmutoğlu ile röportaj

- A Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde Ankara'da oynanacak karşılaşmalar öncesi konuşan Başantrenör Ufuk Sarıca, “Umut ediyorum ki burada dolu tribünler önünde Ankara seyircisi her zaman Milli Takım’a destek olur” dedi.

FIBA 2019 Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmek için Ukrayna ve İsveç ile Ankara Spor Salonu’nda oynanacak maçlar öncesi A Milli Basketbol Takımı basın mensupları ile bir araya geldi. Ukrayna ve İsveç maçlarına odaklandıklarını belirten Başantrenör Sarıca, “Tabii biliyorsunuz sezon içinde de bir takım pencereler oluyor. Zaten bundan dolayı da bir takım değişikliklerimiz var. Ama geçen sene esasında başlattığımız yenilenme de var. Genç arkadaşlarımız var. Bir tane yeni devşirme oyuncumuz var. Sonuçta bizim burada hangi kadroyla olursak olalım tek bir hedefimiz var, ona odaklaşmış durumdayız. Belki bir takım dezavantajlarımız var ki özellikle geç toplandığımızdan dolayı hazırlık maçı yapamamamız, bir takım oyuncularımızın mesela Furkan’ın geçen seneden beri olmaması gibi. Böyle bir takım dezavantajlar olabilir ama bunları hiçbir şekilde söz konusu etmeyip bu yeni kadroyla, genç arkadaşlarla karışık bir kadroyla diyeyim, bu iki maçı kazanmaktan başka bir hedefimiz yok” diye konuştu.

Ankara seyircisinin kendilerini yalnız bırakmayacağını ve maçları seyircinin coşkusuyla kazanacaklarını vurgulayan Sarıca, şunları kaydetti: “Umut ediyorum ki burada dolu tribünler önünde Ankara seyircisi her zaman Milli Takım’a destek olmuştur. Bundan önce oynadığımız Bursa’daki karşılaşmalar da bence mükemmeldi. Çok güzel bir ortam vardı. Bursa’ya da teşekkür etmek istiyorum. Yine burada da iki maçı tam dolu, coşkulu bir taraftar önünde oynayacağımıza inanıyorum. Onlarında coşkusuyla inşallah ikisini de kazanacağız.” Melih Mahmutoğlu: “Rakibin kim olduğundan çok bizim ne yapacağımız daha önemli” İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen milli basketbolcu Melih Mahmutoğlu, “Rakibin kim olduğundan çok bizim ne yapacağımız daha önemli. Çünkü bizde çok farklı meziyetlere sahip oyuncular var. Tabii rakiplerin artısını, eksisini değerlendirmek çok önemli ama bizim ne yapacağımız daha da önemli. Ben burada seyircilerle beraber bütünleşerek maçlardan galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Ukrayna ve İsveç galibiyetlerini Türk halkına armağan etmek istediklerini belirten A Milli Basketbol Takımı Kaptanı Furkan Korkmaz ise, “Zorlu maç olacaktır. İlk başta yaptığımız iyi şeyler var, kötü şeyler var. Bunları izliyoruz. Bunlardan dersler çıkarıp en iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Kendi evinde her zaman coşkulu, iyi oynayan takımız, aynı şekilde Ankara seyircisinin basketbolu ne kadar sevdiğini ve bizi destekleyeceğini biliyoruz. En iyi şekilde konsantre olup, maçın başından sonuna kadar savaşıp, ilk Ukrayna ondan sonra da İsveç’i kazanıp güzel bir şekilde bu grubu bitiririz” ifadelerini kullandı.