93. Gazi Koşusu’nda start numarası kuraları çekildi



- Bu yıl 93. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu’nun start numaraları kura çekimi gerçekleştirildi.

1 numaralı kulvarda The Last Romance isimli at çıkış yapacak. Türk yarışçılığında ‘derbi’ olarak adlandırılan ve bu yıl 93.'sü düzenlenecek olan Gazi Koşusu’nda start kuraları çekildi. Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen kura çekimine at sahipleri katılım gösterdi. Bu yıl 21 safkan ile koşulacak olan Gazi Koşusu’nda çekilen kuralar sonucu start numaraları şu şekilde sıralandı: 1- The Last Romance 2- Rampage 3- Jiminy cricket 4- Hürat 5- Scoutleo 6- Kuzey Kafkasyalı 7- Ghost Pasha 8- Alkandros 9- King of tatvan 10- Yeditepe 11- Perfect runner 12- Matbaacı 13- Haskaya 14- Long runner 15- Akgün 16- Always forth 17- Yamanlarbeyi 18- Artman 19- Angel of death 20- Agera 21- Fearless action

