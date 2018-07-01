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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber' kazandı - İSTANBUL

92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber' kazandı - İSTANBUL

92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" kazandı - İSTANBUL - Ödül töreni - Gazi Koşusu birincisi jokey Ahmet Çelik röportajı92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" kazandı - Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen koşuda, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber", 2.29.67'lik derecesiyle birinci oldu - Yarışı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de izlediİSTANBUL (AA) - At yarışlarında 92. Gazi Koşusu'nu Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber" adlı safkan, 2.29.67'lik derecesiyle kazandı.Veliefendi Hipodromu'nda üç yaşlı safkan 21 İngiliz tayının katılımıyla yapılan yarış, çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşuldu. Yarışı, 2.29.67'lik derecesiyle "Hep Beraber" adlı safkan ilk sırada tamamladı.İkinciliği 2.30.21'lik derecesiyle "Distant Shining" adlı tay, üçüncülüğü 2.30.29'luk derecesiyle "Mister Görkem" adlı safkan ve dördüncülüğü 2.30.33'lük derecesiyle "Vancouver" isimli at elde etti.Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen koşuyu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı da izledi. - Kazanan at, sahibine 2 milyon 523 bin 350 lira kazandırdıTürk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki koşuyu ilk sırada tamamlayan "Hep Beraber", sahibine 2 milyon 523 bin 350 lira kazandırdı.Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 660 bin, üçüncüye 330 bin, dördüncüye ise 165 bin lira ikramiye ödendi.Koşuda dereceye giren atlar için 701 bin 250 lira da yetiştiricilik primi dağıtıldı.92. Gazi Koşusu'nu kazanan "Hep Beraber" adlı safkanın sahibi Veysel Kahraman'a birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 523 bin 350 lira verildi.
- Jokey Ahmet Çelik tarihe geçtiYarışı ilk sırada tamamlayan safkanın jokeyi Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey oldu.89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, bu yarışı üst üste ilk sırada tamamlama rekorunu kırdı.Ahmet Çelik, daha önce bu rekoru 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanan efsane jokey Ekrem Kurt ile paylaşıyordu.Yarışın ardından kısa bir açıklamada bulunan Ahmet Çelik, tarihe geçtiği için gururlu olduğunu söyledi.

Yarış Jokey Rekor Lyon 

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