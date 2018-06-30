92. Gazi Koşusu'na doğru - İSTANBUL

- Etkinlikten detaylar - TJK Başkanı Serdal Adalı'nın konuşması - Jokey Ahmet Çelik'in konuşması92. Gazi Koşusu'na doğru - At yarışı camiası, Türkiye Jokey Kulübünün Veliefendi Hipodromu'nda düzenlediği etkinlikte buluştuİSTANBUL (AA) - Türk at yarışı camiası, yarın gerçekleştirilecek 92. Gazi Koşusu öncesi bir araya geldi.Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, TJK Yönetim Kurulu üyeleri, Gazi Koşusu'na katılacak safkanların sahipleri ve jokeyleri katıldı. At yarışçılığının derbisi olarak nitelendirilen koşuyla ilgili açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, "Herkese bol şans diliyorum. At yarışçılığının bayramı niteliğinde bir gün olacak. Hipodromda çeşitli etkinliklerimiz olacak. Tüm İstanbul luları özellikle çocuklarıyla bekliyoruz. Güzel piknik alanlarımız ve zevkle izleyecekleri yarışlar var." diye konuştu. Son 3 Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Ahmet Çelik, "Yarın çok büyük bir heyecan yaşayacağız. Bir Gazi Koşusu'ndan sonra hemen gelecek senenin koşusunun düşüncesine giriyorsunuz. Bütün jokeylerin, antrenörlerin ve at sahiplerinin düşüncesi Gazi Koşusu oluyor. Büyük yarışlar kazansak da bir jokey Gazi Koşusu kazanmadığı zaman burukluk hisseder." ifadelerini kullandı.Çelik, yarın kazanması durumunda Ekrem Kurt ile paylaştığı üst üste kazanma rekorunu tek başına ele alacağını aktararak, "Üç sene üst üste kazanmak herkese nasip olacak bir şey değil. Onun için çok mutluyum. Efsane jokeylerimizden rahmetli Ekrem Kurt'un rekorunu egale ettik. Yarın şans bizden yana olursa rekoru kıracağım. Onun için yarışı kazanmayı çok istiyorum." şeklinde görüş belirtti. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya 21 tay katılacak.