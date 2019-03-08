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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
84 Kamu futbol takımının turnuvası başladı

84 Kamu futbol takımının turnuvası başladı

-Futbolcuların antremanı

Beraberlik Futbol Takımı 

--Bakan Kasapoğlu'nun gelişi
--Bakan Ksapoğlu'nun konuşması
--Santra vuruşu ve turnuvanın başlaması

- ANKARA

- Bu yıl 8’incisi düzenlenen Kamu Futbol Turnuvası’nın santra vuruşunu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Kamu kurum ve kuruluşları arasında sosyal birlik ve beraberlik amacının güdüldüğü 2019 Kamu Futbol Turnuvası açılış seremonisi, 19 Mayıs Stadyumu dış sahalarda gerçekleştirildi.
Açılış seremonisine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakan Yardımcıları İhsan Selim Baydaş, Halis Yunus Ersöz katılırken, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen çalışanlar katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise santra vuruşuyla turnuvayı başlattı. Kasapoğlu burada turnuvayla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Her yıl düzenlediğimiz Kamu Futbol Turnuvası bugün tekrar başlıyor. Ankaramıza, Kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sporcularımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Spor birleştirici ve kardeşliği pekiştiren bir araçtır. Kurumlar arası dostlukların pekişmesi, spor kültürünün yaygınlaşması açısından bu turnuva büyük bir önem taşımaktadır. Amacımız çalışma hayatında sporu daha da yaygınlaştırmak. Tesisleri daha çok vatandaşımızın yararlanabilmesi için farklı işbirlikleri gerçekleştireceğiz. Ülkemizin spor ülkesi olması yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
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