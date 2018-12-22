- 80 milyonun en hızlısı - İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Yüzme Antrenörü Türker Oktay’ın 8 yıldır çalıştırdığı Emre Sakçı, Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası’nda Dünya 5.’si oldu. İzle

--ANTRENÖRÜ İLE ÇALIŞIRKEN GENEL DETAY GÖRÜNTÜ

--HAVUZA GİRİP ÇIKARKEN GÖRÜNTÜ

--YARIŞMALARDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ

--SAKÇI VE ANTRENÖRÜ İLE RÖPORTAJ



- 80 milyonun en hızlısı- İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Yüzme Antrenörü Türker Oktay’ın 8 yıldır çalıştırdığı Emre Sakçı, Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası’nda Dünya 5.’si oldu. İZMİR



- Türkiye’nin gelmiş geçmiş en hızlı yüzücüsü unvanını taşıyan İzmirli Emre Sakçı, Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası “50 Metre Kurbağalama” kategorisinde 25.89’luk derecesiyle dünya 5. oldu. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Türkiye’yi ve İzmir’i gururlandırmaya devam ediyor. Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenen ve dünyanın en iyi yüzücülerinin katılabildiği Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası “50 Metre Kurbağalama” kategorisinde 25.89’luk derecesiyle dünya 5.’si olan Emre Sakçı, dünya tarihinin en iyi 11. derecesinin de sahibi oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Yüzme Koordinatörü Türker Oktay tarafından 8 yıldır çalıştırılan Emre Sakçı, aldığı dereceyle yine kendisine ait olan Türkiye rekorunu da kırdı. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en hızlı yüzücüsü unvanını taşıyan henüz 21 yaşındaki Emre Sakçı’nın bir sonraki hedefi ise olimpiyatlardan madalya ile dönmek. Dünyanın en iyi yüzücüleri katılıyor Yüzmeye 3 yaşında başlayan, 8 yaşındayken ilk lisansı çıkarılan, 15 yaşında A Milli Takım’a seçilen, defalarca Türkiye rekoru kıran, 2015 yılında dünya gençler rekorunu egale eden Emre Sakçı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sakçı, Uluslararası Yüzme Federasyonunun (FİNA) koyduğu katılım barajını geçen dünyanın en iyi yüzücülerinin katıldığı ve Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası “50 Metre Kurbağalama” kategorisinde 25.89’luk derecesiyle dünyanın en hızlı 5. yüzücüsü unvanına sahip oldu. Antrenmanlarını İzmir’de yapıyor Türker Oktay’ın 8 yıldır çalıştırdığı ve hala antrenmanlarını İTÜ GVO İzmir Kampüsündeki yüzme havuzunda gerçekleştiren Emre Sakçı, aldığı dereceyle dünyanın en iyi 11. derecesini de gerçekleştirdi ve yine kendisine ait olan Türkiye rekorunu da kırmış oldu. Emre Sakçı’nın dünya 1.’si ile arasında sadece 48 salise fark olduğuna dikkat çeken Türker Oktay, “Emre dünya 5.’liğini kurbağalama branşında aldı ama aynı zamanda serbest branşta da Türkiye rekortmeni olan bir sporcu. En hızlı branş serbest stildir. Emre serbest stilde Türkiye rekortmeni olduğu için şu anda Türkiye’nin gelmiş geçmiş en hızlı sporcusu. Büyük hedefleri olan sporcu ve antrenörlerin hepsinin ana hedefi olimpiyatlardır. Biz de ilk etapta olimpiyat barajını geçmeyi, sonra da 2020 olimpiyatlarında üst seviyelerde yer almayı hedefliyoruz” dedi.

Emre Sakçı: “Sudan korktuğum için duş bile alamıyormuşum” Henüz küçük bir bebekken sudan korktuğunu bu nedenle korkusunu yenmesi için ailesinin yüzme kursuna gönderdiğini, o günlerden bu günlere geldiğini ifade eden Sakçı, “3 yaşında su ile ilgili fobimi yenmek için kursa kaydoldum. Küçükken boğulma tehlikesi geçirmişim. Sudan korktuğum için duş bile alamıyormuşum. Bu yüzden yüzmeye başladım ve bugüne kadar Türkiye’de kırdığım rekorların yanı sıra 2015 yılında kurbağalamada dünya gençler rekorum bulunuyor. Beni destekleyenlerin gücünü hissetmek çok güzeldi. Çok gururlandım. Ay yıldızı temsil etmek, ona yakışmak için çalışıyoruz. Bu sene de Çin’de düzenlenen şampiyonada yarıştım. Bu yolda yürümek isteyen kardeşlerim, vazgeçmesinler. Hedeflerim olimpiyat barajlarını geçerek olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmek” diye konuştu.



