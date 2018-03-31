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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
8. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri - KAYSERİ

8. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri - KAYSERİ

- Engellilere yönelik programın gerçekleştirildiği alandan genel görüntü - Erciyes AŞ İdari ve Mali İşler Müdürü Akif Bozkır röportaj - Kadircan Gökalp röportaj - Detay Görüntü8. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri - Görme, işitme ve bedensel engelli yaklaşık 400 kişi, Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri kapsamında bir araya geldiKAYSERİ (AA) - 8. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri kapsamında yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 400 görme, işitme ve bedensel engelli, Erciyes'te buluştu."Erciyes İçin Engel Yok" sloganıyla engelli bireylerin sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerde rol üstlenmelerini sağlamak amacıyla Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, yurt içinden 30 şehirden engellilerin yanı sıra, Türk cumhuriyetlerinden de katılım oldu.Erciyes AŞ İdari ve Mali İşler Müdürü Akif Bozkır, AA muhabirine, etkinliğin gelenekselleştiğini belirterek, "Her türlü engele rağmen engelsiz bireylerin de Erciyes'te olabileceğini, onların da buradaki çeşitli sportif aktivitelere katılıp topluma kazandırılabileceğini göstermek adına etkinliğimizi düzenliyoruz. Türkiye'den yaklaşık 30 ilden misafirlerimiz var. Etkinlik gün boyu devam edecek." dedi.
Kadir Can Gökalp ise 10 yıldır tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettirdiğini ve Erciyes'te engelleri aştıklarını söyledi.

Etkinlik bocce ve petank oynanmasıyla devam etti.

Cumhuriyet Muhabir Yurt Dışı Bedensel Engelli Tekerlekli Sandalye 

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