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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
8 Mart'ın en mutlu kadını

8 Mart'ın en mutlu kadını

Futbol sahasından görüntü

Kadın Futbolcu Doğum Günü Futbol Sahası Milli Takım Kız Çocuğu 

-Isınma hareketlerinden görüntü
-Azize Ay röportaj
-Top oynayışından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

- - 51 yaşındaki Azize Ay, yeni yaşını antrenman sahasında karşıladı- Azize Ay'ın en büyük hayali, Milli Takım forması giymek DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 51 yaşına basan profesyonel futbolcu Azize Ay, doğum gününü ve Kadınlar Günü'nü antrenman yaparak kutladı. Diyarbakırlı futbolcu Azize Ay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aynı zamanda doğum gününü de kutladı ve 51 yaşına girdi. 37 yıldır futbol aşkından vazgeçmeyen Ay, kadınların güçlü olduğunu dile getirerek, asla güçsüz kadın olmadığı ve azimli olunması durumunda her şeyin üstesinden gelinebileceğini kaydetti.
51 yaşında olmasına rağmen kendisini 15 yaşında genç kız çocuğu gibi hissettiğini ve futbol sahasından asla çıkmayacağını aktaran Ay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hem doğum gününü hem de Kadınlar Günü'nü antrenman yaparak kutladı. Futbolcu bir babanın kızı olan, 6 yaşından beri de futbola merakı bulunan kadın futbolcu, şimdilerde ise antrenör olarak minik çocuklara futbol dersi vermek istiyor. Doğum günü hediyesi olarak yetkilerden milli takım forması giyme hayali ve antrenör olması için sertifika isteyen Ay, umutlu gözlerle beklediğini dile getirdi. Ay, "Futbolcu bir babanın kızıyım, 6 yaşından beri futbol merakım var. 40 yaşına kadar oynamama izin vermediler, direndim. 40 yaşında evlilik yaptım, 48 yaşında sahalara indim. Diyarbekirspor’da forma giydim, şu an Makamspor’da oynuyorum. Aktif futbol oynuyorum hiç de bırakmaya niyetim yok. İdealimden biri de Milli Takım'da forma giymektir, inşallah bana nasip olur. Bugün Dünya Kadınlar Günü, herkesinkini kutluyorum. Bugün benim için aynı zamanda özel bir gün, doğum günüm, 51 yaşına bastım. Kadınlar güçlüdür, güçsüz kadın yoktur yeter ki azimli olsunlar. Şimdi ben 51 yaşındayım ama içim genç, 15 yaşında kendimi hissediyorum. Futbol sahalarından çıkmayacağım, futbolu bıraktıktan sonra antrenör olmayı düşünüyorum. Bütün yetkililere sesleniyorum, doğum günü hediyesi olarak Milli Takım'ın formasını giymek ve antrenör olmak istiyorum" dedi.

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