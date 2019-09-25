7 yılda 30'dan fazla madalya kazandı, şimdi yeni sporcular yetiştiriyor İzle

-Zelal Şengür ile röp.

-Abdullah Alan ile röp.

-Genel ve detay



- ELAZIĞ



- Kick Boks branşında önemli dereceler yakalayan ve profesyonel kariyerine 30’un üstünde madalya sığdıran Elazığlı sporcu Zekiye Zelal Şengür (25), 3. kademe antrenörlük belgesi alarak, yeni kick boksçuları ülke sporuna kazandırma adına çalışmaya başladı.

Elazığlı kick boksçu Zekiye Zelal Şengür, örnek bir sporculuk kariyeri sergiliyor. 8 yıllık aktif kick boks kariyerine 30’un üstünde madalya sığdıran Şengür, 3. kademe antrenörlük belgesi alarak yeni sporcuları Türk sporuna kazandırıyor. Milli Takımlar Başantrenörü Abdullah Alan tarafından, antrenörlük eğitimleri alan Zelal, şimdi günde 8 seansla sporcu yetiştiriyor. 2011 yılında başladığı kick boksta 2012 yılında lisans aldığını belirten genç antrenör, “Önce bölge şampiyonasıyla başladım. İlk maçım Şanlıurfa’da olmuştu. Gümüş madalyayla dönmüştüm. Yaklaşık 7-8 yıldır yapıyorum. Türkiye’de derecelerim oldu, bölge şampiyonlarında derecelerim oldu. Türkiye’de ikinciliğim, üçüncülüğüm en son birinciliğim oldu. Son yıllarda adımı Türkiye’de duyurdum. 48 kiloda dövüşüyorum. Türkiye’de de dünyada da boy olarak çok avantajlıyım. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası’na gittim, maalesef maçı verdik. Bu yıl da sakatlıklar peşimi bırakmadı. Bazı sakatlıklarım oldu kol ve omuzumda. Ama iyiyiz, seneye daha iyi derecelerle geleceğiz” dedi.

“Bayanları teşvik etmeye çalışıyorum” Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 8 seansta eğitimler vermeye başladığını aktaran genç antrenör Şengür, “En düşük seansım 18-20 kişi. Çok kalabalık seanslarımız var, ben ilk geldiğimde buraya sayılı kadın sporcu vardı. Ama şu an 2-3 seansım sadece bayanla dolu. Hatta kadınlara yönelik özel seanslarımız da var. Onları teşvik etmeyi seviyorum. Onlar da geliyorlar. Kadınlarımızda da çok yetenek var. Kadın dövüşçü olarak birebir ilgilendiğim, yetiştirdiğim Türkiye şampiyonu sporcum da var. Erkekler de çok başarılı tabi ki. Yetiştiriyoruz, iyi sporcular çıkıyor Elazığ’dan” diye konuştu.

“Antrenörlük sporculuktan daha zor” Antrenörlüğün sporculuktan daha fazla sabır gerektirdiğine dikkat çeken Şengür, “Çünkü burada kişiliği, karakteri çok farklı insanlara kick boksu aşılamak, motive etmek, maç anında ne istiyor, neye alındı, neye kırıldı, ruh hali nasıl? Çok zor bir meslek. Tekniği gösterirsin, öğretirsin ama kafada bir sıkıntısı varsa psikolojik olarak dışarıda bir sıkıntısı varsa onu önce aşmamız gerekiyor. Sporculuk kendinle bire birsin kendi aklını, yüreğine komut verdikten sonra yapabiliyorsun. Ama dışarıda farklı biri geldiği zaman onu anlayamıyorsun, iletişim kurman zor oluyor onun için bence antrenörlük daha çok sabır isteyen ve daha zor olan bir şey” şeklinde konuştu.

“Kick boks sabır isteyen bir spor” İlk günden itibaren Abdullah Alan’ın kendisini yetiştirdiğini söyleyen Şengür, “A’dan Z’ye bana bütün kick boksu öğreten Abdullah hocam zaten. Bana sabrı öğreten de Abdullah hoca oldu. İlgilendiğim spor çok sabır isteyen bir alan. Abdullah hoca psikolojik olarak da beni çok rahatlattı. Zaten Türkiye’de konuşulan bir tekniğim var. İyi ki Elazığ’da Abdullah hocayla çalışmışız. Abdullah hoca zaten sadece Elazığ’ın değil Türkiye’nin de antrenörü” ifadelerini kullandı. "Zelal’in iyi bir antrenör olacağına inanıyorum” Zelal’i 7 yıl önce keşfettiğine değinen Kick Boks Milli Takımlar Başantrenörü Abdullah Alan (49) ise, “Fiziki yapı olarak kick boksa uygun olduğunu gördük ve kendisini bu işe motive ettik. Daha sonra Zelal arkasından kardeşlerini getirmeye başladı, 6 kardeşin hepsi de bu sporla ilgilenmeye başladı.

Babası da bu işten hoşnut olunca, dereceler ardı ardına gelmeye başlayınca kardeşlerinin ve kendinin bu işi meslek haline getirmeyi başardı. Zelal Türkiye’de kick boksu en iyi yapan sporcu bana göre. Bu işin tekniği çok önemli. Zelal’in de gelecekte daha iyi olacağına daha iyi antrenörlük yapabileceğine kalbimle inanıyorum. Kendisine de başarılar diliyorum” dedi.



