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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'7. Cumhuriyet Koşusu' - KOCAELİ Haberi

'7. Cumhuriyet Koşusu' - KOCAELİ Haberi

"7. Cumhuriyet Koşusu" - KOCAELİ - Yarışmacılardan detay görüntüler - Starttan görüntüler7. Cumhuriyet Koşusu Kocaeli 'de yapıldı - Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışlara, 5 binin üzerinde sporcu katıldı - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın:" Kocaeli sanayinin başkenti ama sporun da başkenti olacak"KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 7. Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.
Sekapark'tan başlayıp Uluslararası Fuar Merkezi'nde sona eren 4 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen organizasyona, bayan ve erkek 5 binin üzerinde sporcu katıldı.
Yarışların startını veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, koşuya katılanlara başarılar diledi.Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümünüı kutlayan Büyükakın, şunları söyledi:"Cumhuriyet için koşmak başka bir şey. Sizleri kutluyorum. Muhteşem görünüyorsunuz. Önemli olan buradan koşmak. Bu kenti, inşallah sporun da başkenti yapacağız. Kocaeli sanayinin başkenti ama sporun da başkenti olacak. Kocaeli sanatın da kültürün de başkenti olacak. Kocaeli her yerde her şeyin başkenti olarak anılacak. O kadar güzel katılımcılarımız var ki... Engelli sporcularımız var, bayanlar var, gençler var, yaşlılar var. Herkes burada. Cumhuriyet coşkusunu paylaşmak için buraya gelen tüm sporcularımızı, vatandaşlarımızı kutluyorum."Yarışları, erkekler kategorisinde Bekir Karayel birinci, Yunus Emre Akkuş ikinci ve Devrim Kozan üçüncü tamamlarken, kadınlar kategorisinde ise Hasna Bağhan birinci, Bedia Balcı ikinci ve İremnur Türkmen üçüncü oldu.Organizasyonun sonunda, dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi.

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