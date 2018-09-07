666. Elmalı Yağlı Güreşleri - ANTALYA

- Cumhuriyet Meydanından görüntü - Kortej yürüyüşü - Recep Gürbüz'ün Kabri başında dua - Güreşlerin başlaması 666. Elmalı Yağlı Güreşleri - "Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen Elmalı Yağlı Güreşleri dualarla başladıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 666'ncısı düzenlenen yağlı güreşler başladı. Güreşlerin ilk etkinlik programında Ömer Paşa Camisi'nde Mevlid - i Şerif okutuldu.Ardından Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ile 666. Elmalı Güreşleri Ağası Tarık Sarvan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.Öztekin, burada yaptığı konuşmada, Elmalı güreşlerinin "Türk'ün ilk er meydanı" olarak bilindiğini söyledi.
Tarihi Elmalı güreşlerinin 666'ncısını gerçekleştirmekten dolayı kendilerini çok şanslı nitelendiren Öztekin, organizasyona destek verenlere ve tüm güreşseverlere teşekkür etti.Daha sonra Recep Gürbüz Güreş Sahası'na kadar kortej gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Kırkpınar başpehlivanı Recep Gürbüz'ün mezarında, oğlu başpehlivan Ali Gürbüz ve protokol üyeleri yapılan duaya katıldı. Güreş sahası girişinde edilen dua ve kurban kesimiyle 666'ncı Elmalı Yağlı Güreşleri başladı. Güreşlerin ilk gününde alt boylarda yaklaşık 450 pehlivan güreş tuttu.Üç gün sürecek güreşlere 70'den fazla başpehlivan ve çeşitli bölgelerden bin 500'ün üzerinde pehlivanın katılması bekleniyor.