66 ilde 22 bin çocuk spor yapıyor

--Çeşitli sportif faaliyetler yapıp oyunlar oynayan çocuklar

--Necdet Ayaz ile röportaj



- - Gümüşhane’de ‘Spor Gümüşhane’ projesi başladı GÜMÜŞHANE



- Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Koordinatörü Necdet Ayaz, koordinatörlükte oluşturulan ekiple şu ana kadar 66 şehirde 22 bin çocuğa ulaştıklarını söyledi.



Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan ‘Spor Gümüşhane’ projesi kapsamında IAAF Çocuk Atletizm Semineri düzenlendi.

Aydın Doğan Spor Salonunda IAAF Çocuk Atletizmi Uygulamasına katılan 3-12 yaş grubu çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi. Seminere il genelindeki öğretmenlerin ve çevre illerden gelen katılımcıların iştirak ederken eğitmenler seminer katılımcılarına Gümüşhane Rehberlik ve Araştırma Merkezi konferans salonunda ders verdi. Seminer öncesinde IAAF Çocuk Atletizm ekibi Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ve Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek’i makamlarında ziyaret ederek proje ile ilgili bilgi verdi. IAAF CECS 1. Eğitmeni Serkan Aydın, Çocuk Atletizmine Giriş ve 'Y' nesli konulu derste, katılımcılara atletizmin mevcut uygulamaları ve sonuçları ilme çocuk atletizmi programının getireceği yenilikler hakkında bilgi verdi. Aydın, atletizm eğitimlerinde çocuklara eğitim için harcanması gereken zamanların yarışmaya dönük hazırlığa çevrildiğini, bu durumun çocuklara erkenden birbiriyle yarışan, kazanan kaybedenin önemli olduğu ve çok önemli yeteneklerin kaybolduğu bir ortama neden olduğunu kaydetti.

Atalay: "Atletizmi tabana yaymayı hedefliyoruz" Federasyonun Türkiye'de çok ciddi bir eğitim politikası başlattığını söyleyen Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, “Türkiye'nin çok farklı yerlerinde Çocuk Atletizm Seminerleri eğitimi başlatarak atletizmi tabana, çocuklara yaymaya özel gayret sarf ediyorlar. Bu bağlamda da ilkokul düzeyinde 3-12 yaş grubuna eğilmeleri ayrıca uzun vadeli çalıştıklarının bir başka göstergesi. Biz de Gümüşhane böyle bir eğitimi almanın faydalı olacağını düşündük. Valiliğimiz tarafından yürütülen Spor Gümüşhane Projesi kapsamında böyle bir taleple gidince, bu talebimizi sevinçle kabul edildi” dedi.

Federasyon tarafından getirilen materyallerle Aydın Doğan Spor Salonunda katılımcıların öncülüğünde IAAF Çocuk Atletizmi Uygulaması yapıldı. 3-12 yaş grubu çocukların yer aldığı uygulamada çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Eski milli, şampiyon ve rekortmen atlet olan ve 2014 yılından beri Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü olarak görev yapan Necdet Ayaz, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) 196 ülkede uyguladığı “IAAF Çocuk Atletizmi Antrenör Eğitim Semineri” kapsamında Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesinde yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 66 şehre gittiklerini, 22 bin çocuğa ulaştıklarını ve 9 bin 600 kursiyere de uluslararası geçerliliği olan sertifika verdiklerini söyledi.



Gümüşhane’deki salonda coşkulu çocuk seslerinin kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden Ayaz, “Gümüşhane’ye 3. kez bu proje için geliyorum. Ekibimle birlikte bu kez farklı bir mutluluk duydum. Valimiz tarafından başlatılan Spor Gümüşhane projesi ile Gümüşhane’de bulunan tüm ilk okullara bu malzemeden alacağını öğrendim. Gümüşhane’nin bu bağlamda çok şanslı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ayaz: "Bu proje ülkemiz için bulunmaz bir fırsattır" ‘Spor Gümüşhane’ projesi ile hem Gümüşhane için hem de Türkiye’de yeni sporcular bulunarak gelecekteki şampiyonların yetişmesine katkı sağlanacağını kaydeden Ayaz, “Biz projeyi dünyada farklı uygulayan tek ülkeyiz. Farkımız ise bu projeye çağımızın belası madde ve teknoloji bağımlılığını dahil ettik. Sporda çocuklara psikolojik yaklaşım nasıl olmalıdır onu dahil ettik. Fair play, etik kurallarını dahil ettik. Bununla kalmadık ‘Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez’ sloganı doğrultusunda eski ama eskimeyen değerlerimizi de bu projede kursiyerlere tanıtabiliyoruz. Bunun yanı sıra biz ebeveynlerin de tıpkı burada gördüğümüz gibi bu projeye dahil olabilmesi için projenin başlama yaşı 7 olmasına rağmen biz 3 yaş yani okul öncesi çocukları da dahil ettik. Bu proje ülkemiz için bulunmaz bir fırsattır. Ülkemiz Avrupa da en genç nüfusa sahiptir. Bu gençlik geleceğimizdir. Bu gençliğimizin öncelikle sağlıklı bireyler olmasını sağlamalıyız. Milyonlarca keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri keşfederek gelecekteki şampiyonlarımızı çıkartmak ve onları alkışlamak istiyoruz. Devşirme sporculara itirazımız yok ama kendi sporcularımızı alkışlama gibi bir özlemimiz var” diye konuştu.



