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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri - EDİRNE

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri - EDİRNE

- Güreşlerden görüntüler 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri - Er meydanında minik 1 boy güreşleri ile organizasyonun son gün müsabakaları başladıEDİRNE (AA) - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik 1 boy güreşleriyle son gün müsabakaları başladı.
Minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak boyundaki pehlivan kule hakemliğinin anonsuyla kura çekmeleri için çayıra çağrıldı.Ardından minik 1 boydaki pehlivanlar peşrevleri sonrası güreşe tutuştu.Organizasyon Türkiye'nin başpehlivanın belirlenmesiyle sona erecek.

Başpehlivan Güreş 

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