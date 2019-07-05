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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı - EDİRNE İzle

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı - EDİRNE İzle

- Güreşlerden genel ve detay görüntülerEDİRNE (AA) - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'de başladı.
Bu yıl rekor düzeyde katılımın olduğu organizasyonda 3 gün boyunca 2 bin 380 pehlivan, rakibinin sırtını yere getirmek için mücadele verecek.Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik 1 boy pehlivanları, rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı.Sarayiçi'ndeki organizasyonun ilk gününde mücadeleler, saat 18.00'deki açılış törenine kadar sürecek.Bu yıl minik 1 boyda 145, minik 2 boyda 155, teşvik 1 boyda 170, teşvik 2 boyda 199, tozkoparan boyda 211, ayak boyunda 199, deste küçük boyda 216, deste orta boyda 167, deste büyük boyda 119, küçük orta küçük boyda 373, küçük orta büyük boyda 148, büyük orta boyda 136, başaltında 90, baş boyunda ise 52 pehlivan mücadele edecek.Yarın başaltı ve baş boyunda da mücadeleler yapılacak.Organizasyon, 7 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

Açılış Töreni Bağlama Başpehlivan Güreş Pehlivanlı 

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