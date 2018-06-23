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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
658. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri - KÜTAHYA

658. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri - KÜTAHYA

- 658. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri - Güreşlerden detaylar - Drone destekli görüntü658. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri - Ebe Çamlığı Er Meydanı'nda yapılan müsabakalar sonucu başpehlivanlığı Ali Gökçen kazandıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen, 658. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gökçen kazandı.Ebe Çamlığı Er Meydanı'nda baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minikler kategorilerinde müsabakalar yapıldı. 400 sporcunun katıldığı organizasyonda güreş ağalığını ise iş adamı İsmail Karaduman yaptı.Müsabakaların finalinde Faruk Akkoyun'a üstünlük sağlayan Ali Gökçen, başpehlivanlığı elde etti. Organizasyonda üçüncülüğü ise Fatih Koyuncu ile Murat Aydoğdu paylaştı.Baş altı kategorisinde ise Erdoğan Dağdeviren birinci, Muhammet Günaydın ikinci ve Reşit Aysel ile Hakan Aydoğdu üçüncü oldu.Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 658. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin Osmanlı döneminden günümüze kadar geldiğini hatırlatan Ertürk, "Kayı boyunun bahar aylarında Söğüt'ten Domaniç'e geldiğinde alplerini bu meydanda hazırlardı. Bu meydanda güreş tutarlardı. Biz de bu geleneği 658 yıldır sürdürmek için doğuşun toprağı Domaniç'te güreşlerimizi tertip ediyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
Başpehlivanlığı kazanan Ali Gökçen de Domaniç'te yapılan güreşlerin Türkiye'nin en eski organizasyonlarından biri olduğunu hatırlatarak, "Domaniç'te birinci olduğum için çok mutluyum. Zorlu rakipler karşısında birinci olmayı başardım. Faruk Akkoyun arkadaşım çok yorgundu o avantajım oldu. Osmanlı'nın kurulduğu yerde birinci olmak çok ayrı bir gurur." ifadelerini kullandı.

Oyun Arkadaşı Muhabir Başpehlivan Doğuş Pehlivanlı 

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