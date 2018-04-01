6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan - MALATYA
- 6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Malatya bölge elemelerinin açılışından detaylar - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın konuşması 6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan: - "Bize 200 yılı aşkın batı tarafından 'Geri kaldınız çünkü Müslümansınız' diye yutturulan şeyin aslı astarı yoktur. Bunu anlamak zorundayız. Gelişmiş olmanın, ileri olmanın, teknolojiyi kullanmanın dinle diyanetle böyle bir bağlantısı kesinlikle yok"MALATYA (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Bize 200 yılı aşkın batı tarafından 'Geri kaldınız çünkü Müslümansınız.' diye yutturulan şeyin aslı astarı yoktur. Bunu anlamak zorundayız. Gelişmiş olmanın, ileri olmanın, teknolojiyi kullanmanın dinle diyanetle böyle bir bağlantısı kesinlikle yok." dedi. Erdoğan, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı işbirliğinde düzenlenen 6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Malatya bölge elemelerinin açılışında katıldı. Karşılaşmalar öncesi açılış konuşmasını yapan Erdoğan, Okçular Vakfı'nın ilk defa Türkiye'nin 4 ilinde Fetih Kupası'na katılacak okçuların seçimini yaptığını belirtti. Fetih denince akla İstanbul geldiğini aktaran Erdoğan, İstanbul'un fethinin okunduğu zaman karşına Fatih Sultan Mehmet'in döktürdüğü topların geldiğini ifade etti. O döneme kadar Fatih Sultan Mehmet'in döktürdüğü topların emsalinin olmadığını anımsatan Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:"Fatih Sultan Mehmet sadece İstanbul'un fethinde değil, padişahlığı süresince bu silah teknolojilerini ne diye kullandı diye baktığımızda... Şimdi dünyanın en büyük silahlarıyla mukayese için söylüyorum, nedir dünyanın en büyük silahları? Atom, hidrojen bombaları. Nükleer teknolojinin ürünü olan bombalar. Bunlar ne olarak adlandırılıyor? Kitle imha silahları olarak adlandırılıyor. Mesela bir dünya gücü, bir ülkeye atıyor bombayı bir çırpıda 100 - 200 bin insan ölüyor. Ondan sonra onun etkisiyle milyonlarca insan da hasar görüyor, yaralanıyor, sakat kalıyor."Batının ürettiği silahların mümkün olduğunca çok insan öldürmek üzere tasarlandığını ve kullanıldığını vurgulayan Erdoğan, ancak ecdadının zamanın en önemli toplarını sadece duvarları yıkıp İstanbul'u açmak için kullandığı anımsattı.Modern savaş teknolojilerin milyonlarca insanı bir çırpıda yok etmeyi öngördüğünü dile getiren Bilal Erdoğan, şunları söyledi:"Bizim ecdadımızın geliştirdiği savaş teknolojileri duvarları yıkmak için, insanları huzurla yönetmek için kullanılmış. Bizim Osmanlı, Türk yayı dediğimiz yaylarda dünya tarihinin organik şartlarda üretilmiş en gelişmiş oklarıdır, yaylarıdır. Bundan şu mesajı bugünün gençlerinin alması gerekiyor. Biz teknolojide zirve olmak zorundayız. Bizim ecdadımız teknolojide zirveydi. Savaş, silah teknolojisinde zirveydi. Ondan önce İslam medeniyetinin bilime yaptığı katkılara baktığımız zaman aynı zirveyi görüyoruz. Bize 200 yılı aşkın batı tarafından 'Geri kaldınız çünkü Müslümansınız.' diye yutturulan şeyin aslı astarı yoktur. Bunu anlamak zorundayız. Gelişmiş olmanın, ileri olmanın, teknolojiyi kullanmanın dinle, diyanetle böyle bir bağlantısı kesinlikle yok."Geleneksel sporları yaşatırken kültürlerinin ihyasına katkı sağlayacaklarını söyleyen Erdoğan, hem de ecdadının bugünün ötesinde olan anlayışını yeniden gençlere yerleştireceklerini sözlerine ekledi. - Cumhurbaşkanı gönülleri fethediyorAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise kupa kapsamında aşık atma, mangala, ok savaşları ve çeşitli ok atışlarının gerçekleşeceğini belirtti. Bir yandan güzel müsabakalar izleyeceklerini bir yandan da atalarını, geçmişlerini ve şanlı mazilerini yad edeceklerine dikkati çeken Çalık, şunları kaydetti:"Okçuluğu, atçılığı unutmuştuk ama biz biliyoruz ki dünyanın ne zaman bir çivisi çıksa o çiviyi çakmak üzere bizim atalarımız devreye girmiştir. Bugün de dünyanın ne zaman bir çivisi çıksa onu çakmak üzere bir liderimiz var. O liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan. Dünyanın çivisini ne zaman çıkartırlarsa o çiviyi bedenini ortaya koyarak yerine koymak, mazlumlara ve mağdurlara ilaç olmak üzere her daim yola çıkıyor ve gönülleri fethediyor."Konuşmaların ardından Erdoğan ve Çalık, ok alanında "Ya Hak" diyerek havaya atış yaptı. Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da kupanın açılış törenine katıldı.