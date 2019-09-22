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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
6. Aksu Yağlı Pehlivan Güreşleri - ANTALYA

6. Aksu Yağlı Pehlivan Güreşleri - ANTALYA

- 6. Aksu Yağlı Pehlivan Güreşleri - Güreşlerin yapıldığı alandan görüntüler - Seyircilerden görüntüler - Güreşlerden görüntüler 6. Aksu Yağlı Pehlivan Güreşleri - Başpehlivanlık mücadelesinin kazananı Mehmet Yeşil Yeşil olduANTALYA (AA) - 6. Aksu Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mehmet Yeşil Yeşil kazandı.İlçe stadında gerçekleştirilen etkinlikte, 800'e yakın güreşçi mücadele etti.Final maçında Mehmet Yeşil Yeşil ile Cengizhan Şimşek karşılaştı.6. Aksu Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanı, rakibi Cengizhan Şimşek'i yenen Mehmet Yeşil Yeşil'in oldu.Orhan Okulu ve Şaban Yılmaz da üçüncülüğü elde etti.Güreşler sonunda dereceye giren güreşçilere madalya ve hediye takdim edildi.

Başpehlivan Güreş Pehlivanlı 

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