56'ıncı Akbalık Yağlı Güreşleri gerçekleşti

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- Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bu yıl 56'ncısı düzenlenen Akbalık Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlığı Salih Erinç kazandı. İlki 1956 yılında düzenlenen Akbalık Yağlı Güreşleri bu yıl Akyazı Belediyesi ve Güreş Ağası Mehmet Öztürk'ün katkılarıyla, 650 güreşçinin katılımıyla gerçekleşti. Yapılan güreşlere Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Akyazı Kaymakamvekili Mehmet Fatih Çiçekli, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Güreş Ağası Mehmet Öztürk, ve çok sayıda güreşsever katıldı.

14 kategoride gerçekleştirilen müsabakalarda güreşçiler kıyasıya mücadele etti. 56. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık için finale kalan Nedim Gürel ve Salih Erinç, er meydanında kol bağladı. Güreş sahasında başpehlivanlık için kıyasıya mücadelenin kazanan ismi Salih Erinç oldu. "Bu geleneğimizin yaşatılması bizi memnun etti" Güreşler başlamadan önce bir konuşma yapan Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi, "2014 yılından bu yana güreşlerin gerçekleşmesi için önemli katkılarda bulunan başta Akyazı Belediye Başkanım Hasan Akcan olmak üzere 52, 53, 54 ve 55’inci Akbalık Güreş Ağamız İdris Caymaz’a mahallem adına çok teşekkür ediyorum” derken, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise yaptığı açıklamada, “Güreş şampiyonası hele yağlı güreşler milletimizin, kültürümüzün bir parçası oldu. Benim çocukluğumda bizim memleketimiz Çorum’da her düğünde böyle güreşler yapılırdı yaz kış demeden. Kışın bile yapılır, kar üzerine saman sererler, üzerinde pehlivanlar güreş yapardı. Şampiyon olanlar da koç, koyun veya dana kazanırdı. Türklerin güreşteki meşhurluğu çok eskiden beri devam eder. Zamanında Kırkpınar pehlivanları arasında Osmanlı Padişahları bile var. Sultan Abdülaziz de bunlardan birisi. Bu geleneğimizin yaşatılması Sakarya’da bizi de son derece memnun etti. Özellikle Akyazı Belediye Başkanımızı, sevgili güreşseverleri ve güreşe maddi-manevi katkıda bulunan değerli sponsorlar ile güreş ağalarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Güreş Ağası Mehmet Öztürk tarafından güreşe katılanlara yemek ikramı bulunulurken, güreşlere katkıda bulunanlara plaket ve ödüller takdim edildi.

