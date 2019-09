52 yıl önce maçta ölen Sivasspor taraftarlarını tek başına andı

-Genel görüntü

- 17 Eylül 1967’de oynanan Kayserispor-Sivasspor maçında çıkan olaylarda ezilerek hayatını kaybeden 43 taraftarı, o dönemde Sivasspor’un formasını giyen ‘Çolak Selo’ lakaplı 74 yaşındaki Selahattin Elbay, mezarları başında tek başına andı. Kayseri’de 17 Eylül 1967’de oynanan Kayserispor-Sivasspor maçına Sivas’tan 40 otobüs, 20 minibüs ve trenle çok sayıda taraftar gitmişti. Maçın 25. dakikasında Küçük Oktay’ın golü sonrası karşılaşmada olaylar çıktı. Taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgadan korunmak isteyen Sivasspor taraftarları da tribünlerden çıkmak istedi. Çıkış kapısının içeriye doğru açılması nedeniyle çıkan izdihamda 38'i havasızlıktan olmak üzere 43 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın yıl dönümü nedeniyle Sivasspor’da o dönem forma giyen eski futbolcu 'Çolak Selo' lakaplı Selahattin Elbay, ezilerek ölenlerin Yukarı Tekke’de bulunan mezarlığına tek başına gelerek dua etti. Selahattin Elbay, Türk futbol tarihinin 'en kara günü’ olarak tarihe geçen anları İHA'ya anlattı. “Böyle olaylar tekrar yaşanmasın” Elbay, söz konusu sezonda Kayserispor ile ligin 5. maçına çıktıklarını ve mücadelenin büyük bir coşku ile başladığını söyleyerek, “1967-1968 sezonunda Sivasspor, Beyaz Grup'ta mücadele ediyordu. Ligler başladıktan 5 maç sonra Kayserispor deplasmanına gittik. Sivas’tan da çok sayıda 5 binin üzerinde taraftar gelmişti. Maç büyük bir coşku içerisinde başladı.

Karşılaşma normal şartlar altında giderken, 25. dakikada bir gol yedik. Hatta gol, top auta çıkmıştı, hakem korner verdi. Kornerden gelen topu Küçük Oktay kafayla bizim filelere gönderince 1-0 yenik duruma düştük. O arada taraftarların hakeme tepkisi, olayların bir başlangıcı oldu. Haksız bir gol yemiştik. Devre bu şekilde sonuçlandı. Maçın ikinci devresi oynanmadı. Her iki takım da hükmen yenik sayıldı. O maçta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, Yiğidolar’a Allah’tan tekrar rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Dünya futbol tarihine kara bir leke olarak geçen bu maçın, tekrar tezahüre edilmemesi en büyük dileğimdir. Spor; dostluk, barış, kardeşliktir. Her zaman centilmenlik ön planda olsun. Böyle olaylar yaşanmasın. Tekrar ölmüş kardeşlerimize, Yiğidolar’a rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

“Gittikçe unutulmaya yüz tuttu” Selahattin Elbay, mezarlık ziyaretinin gittikçe unutulduğunu vurgulayarak, “O maçta oynayan ve Sivas’ta yaşayan tek kişiyim ben. Her sene söyle geliyorum. Daha önceki senelerde kalabalık olarak gelirdik. Fakat gittikçe artık unutulmaya yüz tuttu. Ben her zaman tek başıma kabristana gelirim ve Fatiha Suresi'ni okurum. Artık duygulanıyorum. Nasıl ki diğer kulüpler, mesela bir kulüp başkanı 70 sene önce ölmüş, bütün gazeteciler, basın mezarı başında o kulübün başkanı anılıyor. Burada da 43 tane Yiğido'muz rahmetlik olmuşlar. Bunlar neden anılmıyor? Bunlara neden rahmet dilenmiyor? Beni son derece derinden üzüyor bu konu” şeklinde konuştu.