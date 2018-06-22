5 bin yıllık tarihi Perge’nin surları arasında ilk tenis maçı

-Tenis sahası detay

-Katılımcılar detay

-Paralimpik tenisçi Büşra Ün ile Sırp sporcu Dusan Lajovic arasında maç detay

-Vali Münir Karaloğlu maçı detay



- - Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın açılış vuruşunu gerçekleştirdi ANTALYA



- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın açılış vuruşunu paralimpik tenisçi Büşra Ün, 5 bin yıllık tarihi Perge'nin surları arasında yaptı. Açılışta paralimpik tenisçi Büşra Ün ile Sırp sporcu Dusan Lajovic'in arasında kısa bir maç yapıldı. Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın açılış vuruşunu gerçekleştirmek üzere Antalya’nın 17 kilometre uzağında bulunan ve 5 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Perge Antik Kenti’nde tören düzenlendi.

Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu olmak üzere birçok birim ve kurum müdürü katıldı.

Turnuvanın başlangıç vuruşunu ise Perge içerisinde kurulan mini tenis sahasında Paralimpik tenisçi Büşra Ün yaptı. Açılışta Büşra Ün ile Sırp sporcu Dusan Lajovic arasında kısa bir maç yapıldı. Maçın ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu da kısa bir maç yaptı. "Perge Yılı" olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor Paralimpik tenisçi Büşra Ün ve turnuvada ana tabloda mücadele edecek Sırp sporcu Dusan Lajovic'in karşılaştığı gösteri maçı, bu yıl Antalya'da "Perge Yılı" olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de çim kortta düzenlenen ilk ATP turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Open bu yıl Türk Hava Yolları'nın isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Turkish Airlines Antalya Open, 24-30 Haziran tarihlerinde, 28 ana tablo, 32 eleme ve 16'sı çiftlerde olmak üzere dünyanın en başarılı tenisçilerini Antalya Belek'te bir araya getirecek.

