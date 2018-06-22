Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
5 bin yıllık tarihi Perge’nin surları arasında ilk tenis maçı

5 bin yıllık tarihi Perge’nin surları arasında ilk tenis maçı

Perge detay

Pons Tenis Maçı 

-Tenis sahası detay
-Katılımcılar detay
-Paralimpik tenisçi Büşra Ün ile Sırp sporcu Dusan Lajovic arasında maç detay
-Vali Münir Karaloğlu maçı detay

- - Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın açılış vuruşunu gerçekleştirdi ANTALYA

- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın açılış vuruşunu paralimpik tenisçi Büşra Ün, 5 bin yıllık tarihi Perge'nin surları arasında yaptı. Açılışta paralimpik tenisçi Büşra Ün ile Sırp sporcu Dusan Lajovic'in arasında kısa bir maç yapıldı. Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın açılış vuruşunu gerçekleştirmek üzere Antalya’nın 17 kilometre uzağında bulunan ve 5 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Perge Antik Kenti’nde tören düzenlendi.
Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu olmak üzere birçok birim ve kurum müdürü katıldı.
Turnuvanın başlangıç vuruşunu ise Perge içerisinde kurulan mini tenis sahasında Paralimpik tenisçi Büşra Ün yaptı. Açılışta Büşra Ün ile Sırp sporcu Dusan Lajovic arasında kısa bir maç yapıldı. Maçın ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu da kısa bir maç yaptı. "Perge Yılı" olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor Paralimpik tenisçi Büşra Ün ve turnuvada ana tabloda mücadele edecek Sırp sporcu Dusan Lajovic'in karşılaştığı gösteri maçı, bu yıl Antalya'da "Perge Yılı" olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de çim kortta düzenlenen ilk ATP turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Open bu yıl Türk Hava Yolları'nın isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Turkish Airlines Antalya Open, 24-30 Haziran tarihlerinde, 28 ana tablo, 32 eleme ve 16'sı çiftlerde olmak üzere dünyanın en başarılı tenisçilerini Antalya Belek'te bir araya getirecek.
İlgili Foto Galeriler
Fenerbahçe Kongresi'nde GerginlikFenerbahçe Kongresi'nde Gerginlik
Nusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf ÇektirdiNusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf Çektirdi
Real Madrid - Liverpool Maçından KarelerReal Madrid - Liverpool Maçından Kareler
Fenerbahçe - Real Madrid Maçından KarelerFenerbahçe - Real Madrid Maçından Kareler
Galatasaray TT Stadında Şampiyonluğu KutluyorGalatasaray TT Stadında Şampiyonluğu Kutluyor
Göztepe-Galatasaray Maçından KarelerGöztepe-Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı