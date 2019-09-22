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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
4. Yuntdağı Yağlı Güreşleri sona erdi - MANİSA

4. Yuntdağı Yağlı Güreşleri sona erdi - MANİSA

- Ali Gürbüz ile Recep Kara'nın müsabakasından görüntüler - Protokol üyelerinden ve altın kemerden detay görüntü - Recep Kara ve Nedim Gürel arasındaki final maçı - Nedim Gürel'e altın kemerin takdim edilmesi ve ödül töreni4. Yuntdağı Yağlı Güreşleri sona erdi - Finalde Recep Kara'yı yenen Nedim Gürel, altın kemerin sahibi olduMANİSA (AA) - Manisa 'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Nedim Gürel oldu.Yunusemre Belediyesince Yuntdağı Ortaköy Mesire Alanı'nda düzenlenen ve yaklaşık 500 pehlivanın katıldığı organizasyon, büyük ilgi gördü. 13 boyda gerçekleşen müsabakaları yaklaşık 40 bin güreşsever izledi.Ali Gürbüz, Recep Kara, Fatih Atlı, Fatih Çakıroğlu, Nedim Gürel ve Ekrem Yavuz gibi isimlerin de mücadele ettiği baş boyunun finalinde Recep Kara ile Nedim Gürel karşı karşıya geldi.Kıyasıya geçen müsabakanın galibi Nedim Gürel oldu. Nedim Gürel, altın kemerini Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve protokol üyelerinden aldı.Organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kentteki oda ve borsa başkanları, konuk belediye başkanları takip etti.

Sivil Toplum Kuruluşu Ödül Töreni Siyasi Parti Başpehlivan Altın Kemer 

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