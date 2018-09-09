4. Uluslararası Su Sporları Festivali başladı



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Su Sporları Festivali bugün başladı.

Etkinliğin ilk günü flyboard, sujeti şampiyonası, su topu turnuvası, yüzme yarışları, zorbball, zorbball sumo güreşi, su savaşı, survivor parkuru gibi çok sayıda etkinliklerde katılımcılar keyifli vakit geçirdiler. Akşam ise şarkıcı Yusuf Güney binlerce kişiye müzik ziyafeti sundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve ilgili 6 federasyonla işbirliği içerisinde bu yıl 4. kez düzenlediği Uluslararası Su Sporları Festivali İstanbul, 8 Eylül Cumartesi günü Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda 40 bin metrekarelik bir alan üzerinde başladı.

“Suya, Spora Dokun!” sloganıyla düzenlenen ve yarın akşam son bulacak festivale, Rusya, İspanya, Arjantin, Almanya ve İngiltere gibi 25 ülkeden 130’u yabancı uyruklu olmak üzere 2500 sporcu katılıyor. 9 ayrı branşta yarışların düzenlendiği festivalin ilk günü, Macaristan-Hırvatistan, Türkiye-Karadağ, Karadağ-Macaristan, Türkiye-Hırvatistan arasında su topu turnuvası, 14+ yaş 6000 metre yüzme yarışı, dragon bot, yelken yarışları, model yat yarışları, sujeti şampiyonası ve flyboard şampiyonası düzenlendi.

6000 metre erkekler yüzme yarışında, Bulgaristan’dan Arseny Mihailovich Beketov 1:22:07 ile birinci, Sırbistan’dan Tamas Farkas 1:22:14 ile ikinci, Makedonya’dan İlievski Aleksandar ise 1:27:10 ile üçüncü oldu. 6000 metre kadınlar yüzme yarışında ise Sırbistan’dan Jelena Jecanki 1:32:24 ile birinci, Bulgaristan’dan Vasiliki Evangelos Kadoğlu 1:36:35 ile ikinci, Türkiye’den ise Yaren Barabey ise 1:45:09 ile üçüncü oldu. Su topu turnuvasında ise Macaristan 10-10 Hırvatistan, 2. maç da Türkiye 9-10 Karadağ olarak sonuçlandı. Yarış ve eğlence bir arada Sabah saatlerinden itibaren Spor İstanbul hocalarının zumba şovlarıyla başlayan ve gün boyunca devam eden etkinlikte, 7’den 70’e herkes keyifli vakit geçirdi. Sporcular yarışırken İstanbullular ise çimlerde dj şovlarıyla eğlendiler. Öte yandan, survivor parkuru, zorbball sumo güreşi, su savaşı gibi etkinliklere katılarak festivalin tadını çıkardılar. Deniz kirliliğine dikkat çekmek için İBB iştiraki İstaç tarafından düzenlenen “Denize Atılan Atık” sergisindeki eski model cep telefonu, matkap, elektrikli testere, kılıç kını gibi birçok obje sergiyi gezenleri şaşırttı. “Çöpüne Sahip Çık” Vakfı’nın düzenlediği “Çöpünü Çöpe At” projesindeki görevliler de çevre temizliğinin önemine dikkat çekti. Gün boyu süren renkli etkinliklerin ardından şarkıcı Yusuf Güney festival katılımcılarına doyumsuz bir müzik ziyafeti sundu.

