4. Off-Road Şenliği başladı (2) - OSMANİYE Haberi

- Motokroscuların gösterisi - Plaket takdimi - Yarışmalar - Evlilik teklifi anı OSMANİYE (AA) - Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Off - Road Şenliği başladı. Dört kategoride gerçekleştirilen, 30 il ve KKTC'den yaklaşık 80 aracın katıldığı yarışlarda pilotlar çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.Yarışlar öncesi Adana Motokros Kulübü üyesi motokrosçuların gösterileri ilgiyle izlendi.Standart, modifiye ve el yapımı off - road araçlarının yarıştığı etkinlikte çamura saplanan, rampa ve çukurdan çıkamayan, devrilen araçlar, görevli iş makineleri ve vinçler yardımıyla çıkartıldı.Yarışlar sırasında Cem Oğlak Kaya, yardımcı pilot olarak bindiği arazi aracından inerek seyirciler arasında bulunan kız arkadaşı Sena Çevik'e, üzerinde "Benimle evlenir misin Sena" yazılı pankartlarla evlenme teklif etti.Akşam saatlerinde bitecek yarışların sonunda ödül töreni düzenlenecek.