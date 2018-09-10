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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na doğru - İSTANBUL Haberi

32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na doğru - İSTANBUL Haberi

- Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in açıklamaları - Atilla Cömert'in açıklamaları - Detaylar32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na doğru - Yarın başlayacak organizasyonun tanıtım toplantısı yapıldı - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç:"Ülke ve sporcu sayısı bakımından iyi bir organizasyon yapmaya çalışıyoruz. ABD'nin İsrail'in Tel Aviv kentindeki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki olarak turnuvaya Filistin Milli Takımı'nı da davet ettik" - Atilla Cömert:"Organizasyon erkekler ve kadınlar kategorisinde düzenlecek. Turnuvaya bu sene yaklaşık 27 ülkeden 350'ye yakın sporcu katılacak"İSTANBUL (AA) - İstanbul 'da yarın başlayacak 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın tanıtım toplantısı yapıldı.Ahmet Cömert Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı ve 15 Eylül'e kadar sürecek organizasyonun tanıtım toplantısına, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yönetim kurulu üyesi Arif Çelik, Ahmet Cömert'in oğlu Atilla Cömert, İstanbul Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu ile diğer davetliler katıldı.
Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki merkezinde gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Eyüp Gözgeç, Ahmet Cömert'in ismini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu sene daha da renkli olması için turnuvaya kadınlar kategorisini de ekledik. Ülke ve sporcu sayısı bakımından iyi bir organizasyon yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Ankara ile Trabzon'da olimpiyatlara hazırlık merkezlerinin olduğunu aktaran Gözgeç, "Bu okullarda eğitim gören sporcularımız hem eğitimi hem de sporu bir arada götürüyorlar. Bu okullardan verim almaya başladık. Bu sporculardan Avrupa ve dünya şampiyonları çıkardık. Boks en az sayıda hadisenin yaşandığı spor dallarından biri. İnşallah iyi bir turnuva olur. ABD'nin İsrail'in Tel Aviv kentindeki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki olarak turnuvaya Filistin Milli Takımı'nı da davet ettik. Müslümanlar olarak tepkimizi böyle ortaya koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Atilla Cömert ise organizasyon boyunca boks kalitesini ve ülkelerin kardeşliğini vatandaşlara anlatmak için önemli bir görevde bulunacaklarını kaydederek, "Turnuvanın temel katkısı da bu olmalıdır. Organizasyon erkekler ve kadınlar kategorisinde düzenlecek. Turnuvaya Ahmet Cömert Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Bu sene yaklaşık 27 ülkeden 350'ye yakın sporcu katılacak. Yoğun bir katılım var. Kaliteli maçlar izleyeceğiz. Salona girişler ücretsiz olacak. Sporculara, hayatını kaybetmiş Türk boksörler adına kupalar verilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Boks Federasyonu'na destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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