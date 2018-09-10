32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası başlıyor

-İstanbul Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu'nun açıklamaları

-Atilla Cömert'in açıklamaları

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- - Efsane boksörün adına düzenlenen turnuvaya katılım oldukça yüksek İSTANBUL



- Türk boksunun efsane ismi Ahmet Cömert’in adına düzenlenen Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası’nın 32.’si, yarın Ahmet Cömert Spor Salonu’nda başlayacak. Turnuva 15 Eylül’de son bulacak. Türkiye’nin en prestijli boks turnuvalarından olan Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası’nın 32.’si yarın Ahmet Cömert Spor Salonu’nda başlayacak. Turnuva öncesinde düzenlenen basın toplantısında Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, İstanbul Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu ve Ahmet Cömert’in oğlu Atilla Cömert hazır bulundu. Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Levent’te bulunan merkezinde yapılan toplantıda, turnuvaya ait bilgiler aktarıldı. Yarın başlayacak olan Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, 15 Eylül’de son bulacak. Atilla Cömert: “Bu turnuvayı anlatmak çok önemli” Efsane boksör Ahmet Cömert’in oğlu Atilla Cömert, organizasyon boyunca boks kalitesini ve ülkelerin kardeşliğini vatandaşlara anlatmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Temel katkı bu olmalıdır. Organizasyon erkekler ve kadınlar kategorisinde olacak. Ahmet Cömert Spor Salonu bu organizasyona ev sahipliği yapacak. 27 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak. Yoğun bir katılım var ve kaliteli maçlar izleyeceğiz. Girişler ücretsiz olacak. Hayatını kaybeden Türk boksörler adına da kupalar vereceğiz. Bütün basın kuruluşlarına ve federasyona, destekleri için teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu. Eyüp Gözgeç: “TOHUM okullarıyla birçok başarılı sporcu yetiştireceğiz” İstanbul Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu, ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtirken, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise Ahmet Cömert ismini yaşatmayı sürdüreceklerini ifade ederek, “Turnuvanın daha renkli olması için bu sene kadınlar kategorisini de ekledik. Ülke ve sporcu sayısı bakımından iyi bir organizasyon yapmaya çalışıyoruz. Ankara ve Trabzon’da Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHUM) kuruldu. Burada eğitim gören sporcularımız hem eğitimi hem de sporu bir arada götürüyorlar. Verim almaya başladık. Okullarda eğitim gören sporculardan Avrupa ve Dünya şampiyonları çıkardık. Boks en az sayıda hadisenin yaşandığı spor dallarından biri. İnşallah iyi bir turnuva olur” dedi.

Gözgeç, ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasına tepki göstermek için Filistin Boks Federasyonu’nu da turnuvaya davet ettiklerini sözlerine ekledi. Açıklamaların ardından Atilla Cömert, toplantıda yer alan konuşmacılara plaket verdi.

