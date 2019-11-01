30. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası finaline rüzgar engeli

-dron yarışma görüntüleri

-yağmur görüntüleri



- - Yeterli rüzgar olmayınca klasik etapta yapılması planlanan yarışma iptal oldu MUĞLA



- Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MİYC) tarafından düzenlenen 30. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası kapsamın son gün yarışı rüzgarın verimli olmaması nedeni ile yapılamadı. Klasik etapta yapılması planlanan yarışmanın iptal olması ile, son 3 yarış sonuçları değerlendirildi ve dereceye girenler kupa ya layık görüldü.

Bu yıl 30’uncusunu düzenlenen yarış haftasına 13 değişik ülkeden 124 yat ile Bin 105 yelkenci katılan yarışmanın son günü hava şartlarının azizliğine uğradı. Yelkenciler, 3 gün boyunca 1. yarış (Netsel Marina) ve 2. yarış (Netsel Marina) da koy içi ve koy dışı açık denizde rüzgar ve rakipleriyle mücadele verdi. Yelkenciler yatlarını, önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaşarak şamandıraya ya da diğer teknelere dokunmadan bitiş noktasına ulaşmaya çalıştılar. Toplam 5 gün süren organizasyonda sekiz yarış yapılması planlanıyordu fakat son gün iptal olan yarış ile 7 yarış yapıldı. Bunun yanı sıra tekneler, iki ayrı filoda ve farklı rotalarda yarışacak. Her iki filonun hakem komitesi birbirinden farklı ve bir baş hakem tarafından kontroller yapılıyor .Dördüncü gün coğrafi rotada yarışacak olan tekneler, son gün "MIYC Klasik Rota" olarak adlandırılan parkurda hep birlikte rüzgar ve rakipleriyle mücadele edecekti. Yarışmanın tüm parkurlarında kazanan ekipler kupalarını düzenlenen törenle aldı. Yarış haftasında 12 kategoride yarışan yatlar, 7 IRC sınıfında 5’de IRC Charter sınıfında mücadele etti. Yarış haftası boyunca yapılan yarışlar sonucunda, sınıflarına göre ilk sırayı alan yatlar, kaptanları ve ülkeleri şöyle: IRC1 Division: Matrak2-Orhan Özdaş (Türkiye) IRC2 Division: St.Anna-Vlas Kadetov (Rusya) IRC3 Division: Ghost Rider-Sergei Musikhin (Rusya) IRC4 Division: Symfony-Timakov Anton (Rusya) IRC5 Division: Ada Sailor-Ali Öztürk (Türkiye) IRC6 Division: Lettland-İgor Bukovskis (Letonya) IRC7 Division: Clavella-Leo Kolff (Hollanda) IRCCHR1 Division: Gökova3-Valentin Nikolov (Bulgaristan) IRCCHR2 Division: Loreley-Aleksei İvanov (Rusya) IRCCHR3 Division: Mymoon-Budykho Aleksandr (Rusya) IRCCHR4 Division: Hide Away-Mikhail Tekuchev (Rusya) IRCCHR5 Division: Kaçamak-Ali Toker (Türkiye)



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