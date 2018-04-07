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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası - ANTALYA

3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası - ANTALYA

- 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası - Turnuvaya katılan sporcuların müzikli sunumundan detaylar - Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'nın açıklamaları - Down sendromlu çocuğun gösterisi - Alkışlayanlardan detaylar 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası - Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı:"Bu organizasyon, dünya kick boks serisinin içerisinde yer almasından dolayı önemli"ANTALYA (AA) - 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, Antalya 'da ikinci gün mücadeleleriyle devam etti.Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2018 faaliyet programında yer alan ve Kundu bölgesindeki bir otelde düzenlenen organizasyona, 28 ülkeden yaklaşık 2 bin 200 sporcu katılıyor.Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, yaptığı açıklamada, turnuvaya katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Kayıcı, "Bu organizasyon, dünya kick boks serisinin içerisinde yer almasından dolayı önemli. Güney Afrika'dan İsrail'e, Pakistan'dan Belçika'ya kadar burada sporcu, antrenör ve hakemler var. Katılımın her geçen yıl daha da artacağına inanıyorum. Müsabakalara katılan tüm sporcular, dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmak için burada puan topluyor." diye konuştu.
Turnuva, Antalya 'da yaklaşık üç ay önce yapılan Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda müsabaka sırasında başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede üç gün sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki sporcu Alperen Atabay'ın anısına gerçekleştiriliyor.Büyükler, gençler, yıldızlar, minikler ve veteranlar kategorilerinde gerçekleştirilen turnuva, yarın sona erecek.

Hastane Beyin Kanaması Şampiyon İsrail Kışla 

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