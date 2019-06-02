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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
3 kırmızı kart çıktı, hakemin üzerine yürüdüler!

3 kırmızı kart çıktı, hakemin üzerine yürüdüler!

-Saha içerisinden olaylar görüntü

Pazarcı Play Off Kırmızı Kart 

--Saha dışındaki olaylardan görüntü

- ZONGULDAK

- 2. Amatör Küme play off karşılaşmasında maçı 8 kişi tamamlayan Kozlu Merkez Topbaşıspor yönetimi ve oyuncuları maçın hakeminin üzerine yürüyerek tepki gösterdi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda olaylar büyümeden engellendi. 2. Amatör Küme play off maçında Kozlu Merkez Topbaşıspor ile Elvan Pazarcıkspor, Fener sahasında karşı karşıya geldi. 3 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada gülen taraf Elvanpazarcıkspor oldu. Elvanpazarcıkspor Kozlu Merkez Topbaşıspor’u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından olaylar çıktı. Karşılaşmayı 8 kişi tamamlayan Kozlu Merkez Topbaşıspor yönetimi ve oyuncuları maçın ardından maçın hakemi Serkan Kösey’e tepki göstererek üzerine yürüdü. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda hakemler zorlukla soyunma odasına götürüldü. Hakemlerin soyunma odasına girmesinin ardından Kozlu Merkez Topbaşıspor yönetimi dışarından hakemlere tepkilerine devam etti. Polis ekiplerinin Kozlu Merkez Topbaşıspor yöneticilerini saha dışına çıkarmasının ardından olaylar büyümeden engellendi.
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