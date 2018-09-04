3. Dünya Göçebe Oyunları - ÇOLPON-ATA

- Genel detaylar3. Dünya Göçebe Oyunları - Kayseri Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Sami Genel:"Oyunlarda Türkiye'yi toplam 30 kişi temsil ediyor"ÇOLPON - ATA (AA) - Kayseri Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Sami Genel, Kırgızistan 'ın evsahipliğinde düzenlenen 3. Dünya Göçebe Oyunları'nda Türkiye'nin 30 kişiyle temsil edildiğini söyledi.
Sami Genel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk spor heyeti olarak, 3. Dünya Göçebe Oyunları'nda yer aldıklarını aktararak, "Oyunlarda Türkiye'yi, atlı okçular, yaya okçular, güreşçiler, doğanla avcılar ve idareciler ile birlikte toplam 30 kişi temsil ediyor." dedi. Tanrı Dağları'nın eteklerindeki ata yurdu Kırgızistan 'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel, "Dünyanın belki en büyük organizasyonlardan birine katılmaktan çok mutluyuz. Muthiş bir kalabalık var. Hislerimi anlatamam." ifadelerini kullandı. Kırgızistan 'ın oyunlara çok güzel evsahipliği yaptığının altını çizen Genel, 2020 yılında 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın Türkiye’de yapılacağının ilan edilmesiyle daha da mutlu olduklarını vurguladı.Çolpon - Ata şehrinden 40 kilometre uzaklıktaki Kırçın yaylasında 500'den fazla geleneksel çadırın kurulduğu Etno Şehir'de spor heyeti, Türk bayrağını taşıdı.Anadolu Ajansı ve TRT'nin de medya ortağı olduğu 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın bir ayağı olan Etno Şehir'in açılışını dün Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov yapmıştı.