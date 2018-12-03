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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü - İSTANBUL Haberi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü - İSTANBUL Haberi

- Tenis müsabakasından görüntüler - Marsel İlhan ile röportaj - Tekerlekli sandalye tenisi milli oyuncusu Nurşen Şen ile röportaj - Tekerlekli sandalye tenisi milli oyuncusu Uğur Altıner ile röportaj3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Bakırköy'de "Engelleri Kaldır Tenis Şöleni" gerçekleştirildiİSTANBUL (AA) - Bakırköy Belediyesi ve Mete Spor Kulübü iş birliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Engelleri Kaldır Tenis Şöleni" düzenlendi.
Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, eski futbolcular Ömer Erdoğan, Murat Erdoğan ve Saffet Akyüz ile milli tenisçiler Marsel İlhan, Cem İlkel, Ergün Zorlu, Erhan Oral, Can Akkoyun, Can Zorlu, Sarp Agabigün ve Bora Gerçekler katıldı.
Etkinlikte, milli tenisçiler ve eski sporcular, tekerlekli sandalye tenisi milli oyuncularıyla gösteri maçı yaptı. - Marsel İlhan: "Burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum"Marsel İlhan, etkinlikte yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.AA muhabirine açıklamada bulunan Marsel, "Burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Genç arkadaşları çok uzun yıllardır tanıyorum. Buradan tüm engelli sporcularımıza başarılar diliyorum. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılacaklar, inşallah oradan madalya alıp Türkiye'ye dönerler." diye konuştu.
Tekerlekli sandalye tenisi milli oyuncusu Nurşen Şen de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yaratmak için buradayız. Tekerlekli sandalye tenisi ile normal tenisin hiçbir farkı yok. Tüm kuralları aynı sadece tekerlekli sandalye tenisinde top yerde iki kere sekiyor." ifadelerini kullandı.Güzel bir organizasyon düzenlendiğini aktaran tekerlekli sandalye tenisi milli oyuncusu Uğur Altıner ise "3 Aralık Dünya Engelliler Günün'de Marsel İlhan ve milli sporcularla maç yapmak çok güzel bir duyguydu. Biz de onlar gibi ülkemizi temsil ediyoruz. Sadece bugün değil her gün hatırlanmak dileğiyle." değerlendirmesinde bulundu.

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