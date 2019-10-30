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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
29 Ekim Farkındalık Koşusu sona erdi - ANKARA

29 Ekim Farkındalık Koşusu sona erdi - ANKARA

- 29 Ekim Farkındalık Koşusu - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun açıklamaları - Yürüyüşten görüntüler29 Ekim Farkındalık Koşusu sona erdi - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Sporun birleştiren, engel tanımayan ruhunu bugün hep birlikte görüyoruz"ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Engelsiz bir dünya için biz de varız" sloganıyla ilk kez düzenlenen 29 Ekim Farkındalık Koşusu sona erdi.Farklı engel gruplarından gençlerin katılımıyla 27 Ekim Pazar sabahı İstanbul'dan başlayan, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçen bayrak yarışı formatındaki koşu, Ankara 'da tamamlandı.Organizasyonun son bölümüne, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.
Kasapoğlu, Belpa Buz Pateni Sarayı'nda buluştuğu sporcularla Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru'na kadar yürüdü.Kasapoğlu, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlamanın sevinci, gururu ve heyecanı içindeyiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi hürmetle ve minnetle yad ediyoruz. Elbette bugün sporcu arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz etkinlik de o anlamda önemli. 450 kilometrelik bir parkuru tamamladılar. Biz de onlarla birlikte koşuyu tamamlayacağız. Sporun birleştiren, engel tanımayan ruhunu bugün hep birlikte görüyoruz. Farkındalığı artırma amacıyla gerçekleşen bu faaliyetin Cumhuriyet Bayramı'nın vesilesiyle bugün tamamlanması ayrı bir önem arz ediyor. Buradaki tüm arkadaşlarım, kardeşlerim, sporcularımızın bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.Bitiş çizgisi geçildikten sonra sporcular, organizasyonun düzenlendiği 6 kenti ve "engellilik", "çevre duyarlılığı", "dayanışma", "gönüllülük", "birlik ve beraberlik", "gençlik ve cumhuriyet" temalarını temsil eden sembolleri, Bakan Kasapoğlu'na verdi.Kasapoğlu da yanındaki Türk bayrağını, Anıtkabir'e götürülmek üzere katılımcılara takdim etti.

Cumhuriyet Yarış Bayrak Yarışı Beraberlik Biz De Varız 

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