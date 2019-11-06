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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
24 Erzincanspor Yöneticisi Haşim Keskin: “Beşiktaş’ı ağırlayacağımız için heyecanlıyız”

24 Erzincanspor Yöneticisi Haşim Keskin: “Beşiktaş’ı ağırlayacağımız için heyecanlıyız”

24 Erzincanspor Yöneticisi Haşim Keskin'in açıklamaları

- İSTANBUL

Muhabir Görece Çekim Allah Kura Çekimi 


- Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Beşiktaş ile eşleşen 24 Erzincanspor Yöneticisi Haşim Keskin, Beşiktaş gibi büyük bir takımı Erzincan’da ağırlayacakları için heyecanlı olduklarını ifade etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Kura Çekimi’nde Beşiktaş ile eşleşen 24 Erzincanspor’da Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Keskin, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Kura çekimi sırasında Beşiktaş’la eşleşmeleri sırasında "Braga’ya yedeklerle gittiler, bize de böyle gelsinler" diyen ve bu cümlesi hatırlatılan Keskin, "Hayırlısı olsun. Erzincan olarak daha önce Galatasaray’ı ağırladık, şimdi de kısmet Beşiktaş’ı ağırlamaktaymış. Erzincan’ı iyi bir sonuçla temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Braga'dan daha kötü bir takım olmadığımızı inşallah Erzincan’daki ve buradaki maçlarda göstereceğiz. Erzincan’ın gezilmesi ve görülmesi gereken bir şehir olduğunu söylüyoruz. Geçen sene Galatasaraylılar görmüştü Erzincan’ı, bu sene de Beşiktaşlılar görecek" ifadelerini kullandı. "Erzincanlıyız, heyecanlıyız" Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile kura çekiminin ardından yaptıkları sohbetle ilgili konuşan Haşim Keskin, "Emre Bey’e iyi niyetlerimizi söyledik. Kendisi de iyi niyetlerini bizlere aktardı. Üşüyeceklerini söylediler ve biz de 'Sizi ısıtırız' dedik. İki taraf da iyi niyetleriyle 'Hayırlı olsun' dedi.
Böylesine büyük bir takımı Erzincan’da ağırlamaktan çok mutluluk duyacağız. Biz Erzincanlıyız, canız, biraz da heyecanlıyız. Biraz sağlam giyinsinler. Erzincan biraz serttir. Onları saygı ve sevgiyle karşılayıp ağırlayacağız" diye konuştu.

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