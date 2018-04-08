23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi - ANTALYA
- Final karşılaşmalarından görüntü - Seyircide görüntü - Madalya töreninden görüntü23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi - Alanya'da düzenlenen şampiyonada birinciler belli olduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde 10 sıklette final müsabakaları yapıldı.Şampiyonada, 50 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Elif Yanık, 57 kiloda Mehlika Öztürk, 59 kiloda Ece Tekin, 62 kiloda Derya Bayhan, 65 kiloda Aslı Tuğcu, 68 kiloda Buse Tosun, 72 kiloda Beste Altuğ ve 76 kiloda Ayşegül Özbeğe, rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törende, dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Çakır ile federasyon genel sekreteri Tahir Yılmaz verdi.