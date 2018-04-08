Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi - ANTALYA

23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi - ANTALYA

- Final karşılaşmalarından görüntü - Seyircide görüntü - Madalya töreninden görüntü23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi - Alanya'da düzenlenen şampiyonada birinciler belli olduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde 10 sıklette final müsabakaları yapıldı.Şampiyonada, 50 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Elif Yanık, 57 kiloda Mehlika Öztürk, 59 kiloda Ece Tekin, 62 kiloda Derya Bayhan, 65 kiloda Aslı Tuğcu, 68 kiloda Buse Tosun, 72 kiloda Beste Altuğ ve 76 kiloda Ayşegül Özbeğe, rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törende, dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Çakır ile federasyon genel sekreteri Tahir Yılmaz verdi.

Altın Madalya Dera Şampiyon Genel Sekreter 

İlgili Foto Galeriler
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Yıldırım Ailesinin En Mutlu GünüYıldırım Ailesinin En Mutlu Günü
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Beşiktaş Göztepe MaçıBeşiktaş Göztepe Maçı
Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı