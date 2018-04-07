23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası - ANTALYA
- 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası - Şampiyonanın açılışından detay görüntüler - Müsabakalardan detaylar - Seyircilerden detay görüntüler - Genel detaylar23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası - Alanya'da başlayan şampiyonaya 28 kulüpten 105 sporcu katılıyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 23 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası başladı. Şampiyonanın açılış seremonisi Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Açılışa, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Çakır, Alanya Kaymakam Vekili Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve sporseverler katıldı. Mustafa Çakır, açılışta yaptığı konuşmada, güreşin Türk sporu için çok önemli olduğunu söyledi.
Şampiyonada 12 ilden 28 kulübe mensup 105 sporcunun mindere çıkacağını aktaran Çakır, "Umut ediyorum seneye bu rakamı 200 - 250'ye çıkarırız. Dünyada daha çok ses getirecek sporcularımızın sayısını artırırız. Bugünkü şampiyona da bu çalışmalarımızdan biri." dedi. Organizasyonun ilk gününde eleme ve yarı final müsabakaları yapılıyor.Şampiyona yarın sona erecek.