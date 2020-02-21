2021 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 65 - Hollanda: 72



- 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemelerinde Türkiye A Milli Erkek Basketbol takımı D grubundaki ilk maçında Hollanda Milli Takımı'na 65-72 mağlup oldu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte izledi. Salon: Ankara Hakemler: Ademir Zurapovic xx, Radomir Vojinovıc xx, Gintaras Vitkauskas Türkiye: Doğuş Balbay xx, Metecan Birsen xx 12, Semih Erden xx 11, Melih Mahmutoğlu xxx 20, Berkan Durmaz xx 10, Göksenin Köksal xx 2, Kartal Özmızrak xx 3, Metin Türen Muhsin Yaşar xx 2, Tolga Geçim x 5 Başantrenör: Ufuk Sarıca Hollanda: Leon Williams xx 2, Worty De Jong xx 12, Mohamed Kherrazi x 5, Jito Kok x 2, Charlon Kloof xx 27, Yannick Franke xx 16, Vuurst de Zegeran x, Van der Mars x, Roeland Schaflenaar x 6, Olaf Schaftenaar x 2 Başantrenör: Maurizo Buscaglia 1. Periyot: 17-18 (Hollanda lehine) Devre: 38-41 (Hollanda lehine) 3. Periyot: 54-54



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