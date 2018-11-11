2018 Türkiye Akarsu Slalom Şampiyonası yapıldı - RİZE
- Akarsu Slalom 2018 Türkiye Şampiyonası - Şampiyonaya katılan sporcular - Kano ve Rafti̇ng Parkurundan geçen sporcular - Türki̇ye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavi̇t Kabakçı ile röportaj2018 Türkiye Akarsu Slalom Şampiyonası yapıldı - Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı: - "Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na sporcu gönderebilmek"RİZE (AA) - Ri̇ze'ni̇n Ardeşen ilçesinde 2018 Türkiye Akarsu Slalom Şampiyonası yapıldı.Vali̇ Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafti̇ng Parkuru'nda düzenlenen organizasyonda, kadın ve erkeklerde, yıldız, genç ile büyükler kategorisinde 9 kulüpten 76 sporcu mücadele etti.Yarışlarda, büyük erkekler K1'de Tarık Tuğcu, genç erkekler K1'de Mustafa Arda Acar, büyük erkekler C1'de Sergen Ümit Demirci, genç erkekler C1'de Dursun Can Karaduman, yıldız erkekler K1'de Bahadır Karaduman ve yıldız erkekler C1'de Muhammet Usta birinci oldu.Büyük kadınlar K1 kategorisinde Gamze Polat, genç kızlar K1'de Cennet Ayhan, büyük kadınlar C1'de Kader Korkmaz ve genç kızlar C1'de Gülse Öztürk birincilik elde etti.Yarışma sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.Türki̇ye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavi̇t Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akarsu slalom 2018 yılı faaliyetini Rize 'de tamamladıklarını söyledi.
Kabakçı, 5 ilden 76 sporcunun yarışlara katıldığını belirterek, şunları kaydetti:"Özellikle Artvin Yusufeli'nden 50'ye yakın sporcumuz katıldı. Yusufeli'nde ciddi bir potansiyelimiz var. Rize 'den de sporcularımız önemli başarılar elde ediyorlar. Rize 'de tesisleşme noktasında çalışmalar devam ediyor. Burada uluslararası bir kano slalom parkuruna sahip olmuş oluruz. Gelecek sezon için de aynı şekilde milli takım sporcularımız çalışmalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na sporcu gönderebilmek."