Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası - MUĞLA

2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası - MUĞLA

- Akçapınar sahilinden detay - İzleyicilerden detay - Sporcuların gösterilerinden görüntüler - Organizasyonun düzenleyicilerinden Sedat Çelenk'in açıklaması - Erkeklerde birinci olan Brezilyalı Carlos Mario'nun açıklaması - Kadınlarda birinci olan Brezilyalı Mikaili Sol'un açıklaması - Ödül töreni2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası - Erkeklerde Brezilyalı Carlos Mario, kadınlarda ise aynı ülkeden Mikaili Sol birinci olduMUĞLA (AA) - 2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası'nın Türkiye ayağını erkeklerde Brezilyalı Carlos Mario, kadınlarda ise aynı ülkeden Mikaili Sol kazandı. Muğla 'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde gerçekleştirilen final yarışlarıyla 5 gün süren organizasyon sona erdi.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muğla Valiliğinin himayesinde, Türkiye Yelken Federasyonunun da katkılarıyla Akçapınar sahilinde düzenlenen organizasyonda 15 ülkeden 35 sporcu yarıştı.Şampiyonada erkeklerde Brezilyalı Carlos Mario birinci, Dominik Cumhuriyeti'nden Adeuri Corniel ikinci, İsviçre'den Maxime Chabloz üçüncü oldu.Kadınlarda ise 14 yaşındaki Brezilyalı Mikaili Sol birinciliği, Çekya'dan Paola Novotna ikinciliği, İtalya'dan Francesca Bangioli üçüncülüğü elde etti.Sporculara ödüllerini Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Ula İlçe Jandarma Komutanı Mesut Yılmaz, YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ve Kiteboard İşletme Müdürü Onur Yılmaz verdi.Organizasyonun düzenleyicilerinden Sedat Çelenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen sporcularının yer aldığı yarışların birçok ülkeden canlı izlendiğini anlatarak, "Burada sporcular seviyeyi çok yukarı taşıdı. Kıyasıya geçen mücadelelere tanıklık ettik. Birinciler yine değişmedi." ifadelerini kullandı.Brezilyalı Carlos Mario ise şampiyonada birinciliği elde ettiği için mutlu olduğunu dile getirdi.Kadınlarda birinci olan Brezilyalı Mikaili Sol da genç yaşta elde ettiği birincilikten dolayı mutlu olduğunu, bundan sonra daha çok çalışarak önemli başarılara imza atmak istediğini kaydetti.

Yarış Muhabir Şampiyon İsviçre İtalya 

İlgili Foto Galeriler
Shaqiri'den Muhteşem Rövaşata!Shaqiri'den Muhteşem Rövaşata!
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
İsviçre Ve Belçika'da Yasİsviçre Ve Belçika'da Yas
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı