2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası - MUĞLA

- Akçapınar sahilinden detay - İzleyicilerden detay - Sporcuların gösterilerinden görüntüler - Organizasyonun düzenleyicilerinden Sedat Çelenk'in açıklaması - Erkeklerde birinci olan Brezilyalı Carlos Mario'nun açıklaması - Kadınlarda birinci olan Brezilyalı Mikaili Sol'un açıklaması - Ödül töreni2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası - Erkeklerde Brezilyalı Carlos Mario, kadınlarda ise aynı ülkeden Mikaili Sol birinci olduMUĞLA (AA) - 2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası'nın Türkiye ayağını erkeklerde Brezilyalı Carlos Mario, kadınlarda ise aynı ülkeden Mikaili Sol kazandı. Muğla 'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde gerçekleştirilen final yarışlarıyla 5 gün süren organizasyon sona erdi.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muğla Valiliğinin himayesinde, Türkiye Yelken Federasyonunun da katkılarıyla Akçapınar sahilinde düzenlenen organizasyonda 15 ülkeden 35 sporcu yarıştı.Şampiyonada erkeklerde Brezilyalı Carlos Mario birinci, Dominik Cumhuriyeti'nden Adeuri Corniel ikinci, İsviçre'den Maxime Chabloz üçüncü oldu.Kadınlarda ise 14 yaşındaki Brezilyalı Mikaili Sol birinciliği, Çekya'dan Paola Novotna ikinciliği, İtalya'dan Francesca Bangioli üçüncülüğü elde etti.Sporculara ödüllerini Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Ula İlçe Jandarma Komutanı Mesut Yılmaz, YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ve Kiteboard İşletme Müdürü Onur Yılmaz verdi.Organizasyonun düzenleyicilerinden Sedat Çelenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen sporcularının yer aldığı yarışların birçok ülkeden canlı izlendiğini anlatarak, "Burada sporcular seviyeyi çok yukarı taşıdı. Kıyasıya geçen mücadelelere tanıklık ettik. Birinciler yine değişmedi." ifadelerini kullandı.Brezilyalı Carlos Mario ise şampiyonada birinciliği elde ettiği için mutlu olduğunu dile getirdi.Kadınlarda birinci olan Brezilyalı Mikaili Sol da genç yaşta elde ettiği birincilikten dolayı mutlu olduğunu, bundan sonra daha çok çalışarak önemli başarılara imza atmak istediğini kaydetti.