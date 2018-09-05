2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası - MUĞLA

- Akçapınar sahilinden görüntü - Sporcuların akrobasi hareketlerinden görüntüler - Yarışlardan detaylar - Organizasyonun düzenleyicilerinden Sedat Çelenk'in açıklaması - Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz'ın açıklaması2018 Dünya Kiteboard Şampiyonası - Organizasyonun Türkiye ayağında 15 ülkeden 35 sporcu yarışıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Akyaka ilçesinde düzenlenen 2018 Dünya Kiteboard Ligi'nin Türkiye ayağındaki yarışmalar başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muğla Valiliğinin himayesinde, Türkiye Yelken Federasyonunun da katkılarıyla Akçapınar sahilinde düzenlenen organizasyona 15 ülkeden 35 sporcu katıldı. Erkekler kategorisinde 24, kadınlarda 11 sporcunun mücadele ettiği ilk gün yarışlarında, çok sayıda seyirci sporcuların su üzerinde yaptığı akrobatik hareketleri ilgiyle izledi.Yarın devam edecek yarışlarda finale kalmak ve puan toplamak için sporcular yine kıyasıya yarışacak.Organizasyonun düzenleyicilerinden Sedat Çelenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen sporcularının yer aldığı yarışların, bölgenin dünyaya tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.
Çelenk, ilki geçen yıl yapılan organizasyona bu yıl ikinci defa ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi. Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz da etkinliğin Türkiye'nin tanıtımı açısından son derece önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti. Yarışlar, 8 Eylül Pazar günü düzenlenecek final müsabakaları ve ödül töreni ile sona erecek.