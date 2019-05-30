Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
200 metrede Ramil Guliyev ikinci oldu

200 metrede Ramil Guliyev ikinci oldu

Yarışlardan detaylar

- STOCKHOLM

Yarış İsveç Şampiyon Olimpiyat 


- İsveç'in Başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen Atletizm Elmas Ligi 200 metre yarışlarında Türk atlet Ramil Guliyev 20.40'lık derecesiyle ikinci oldu. İsveç'in Başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen Atletizm Elmas Ligi’nin 3. etabında Türk atletler piste çıktı. 1912 olimpiyatlarının yapıldığı Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen yarışlarda 200 metrede Dünya şampiyonu Ramil Guliyev 20.40'lık derecesiyle ikinci oldu. Guliyev geçen sene aynı müsabakada 19.22'lik derecesiyle birinci olarak bitirmişti. 2016'nın Avrupa şampiyonu, geçen yılın Avrupa üçüncüsü Yasemin Can Bauhaus ise kadınlar 5000 metrede 14.53'lük derecesiyle dokuzuncu oldu.
İlgili Foto Galeriler
İsveç Türkiye Maçından En Güzel Karelerİsveç Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Östersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme KarşılaşmasıÖstersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Karşılaşması
Nusaybin'de Antitank Roketi Ele GeçirildiNusaybin'de Antitank Roketi Ele Geçirildi
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
Beşiktaş - 1461 Trabzon Maçından En Güzel FotoğraflarBeşiktaş - 1461 Trabzon Maçından En Güzel Fotoğraflar
Moskova'da Kış OyunlarıMoskova'da Kış Oyunları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı