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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali - MUĞLA Video

20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali - MUĞLA Video

- 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali - Gösterilerden görüntüler - Festival koordinatörü Kadri Tuğlu'nun konuşması - izleyicilerden görüntüler20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali - Festival Koordinatörü Kadri Tuğlu:"Dünyanın en iyi pilotlarıyla en iyi gösteriler sergiliyoruz"MUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali çeşitli gösterilerle devam etti.Festivalin beşinci gününde, Türk Hava Kurumu pilotları paramotor gösterisi yaptı. Base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri de izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.Babadağ'dan uçuş yapan pilotların gökyüzünde yaptıkları gösteriler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda ilgiyle izlendi. Çok sayıda vatandaş da gösterileri, cep telefonuyla kaydetti.
Festival koordinatörü Kadri Tuğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival kapsamında değişik dallarda yaklaşık 10 bin uçuş gerçekleştirildiğini söyledi.

Dün yaşanan ve bir pilotun hayatını kaybettiği kaza nedeniyle üzgün olduklarını ifade eden Tuğlu, "Bu kazalar çok ekstrem denemeler nedeniyle yaşanıyor. Sporcular sınırları zorluyorlar. Yamaç paraşütünün güvenliğini göstermek amacıyla belediye başkanı da bugün tandem (ikili) uçuş yaptı. Bu sporun doğasında bu gibi olası kazalar var. Maksimum seviyede güvenlik önlemlerimizi aldık. Dünyanın en iyi pilotlarıyla en iyi gösteriler sergiliyoruz." diye konuştu.
Tuğlu, kazada yaralanan iki Rus pilottan birinin taburcu edildiğini, diğerinin de sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.
Festival, yarın sona erecek.

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